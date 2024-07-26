明起國內航班恢復正常 國軍C130續支援疏運

為加速疏運旅客，航空公司放大機型疏運。（民航局提供）

2024/07/26 21:03

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部民航局今天（26日）晚間宣布，明天起國內航班恢復正常營運，民航局持續協調航空公司加開班機和放大機型，國軍也繼續支援軍機疏運。

國軍今天就以C130運輸機協助疏運，民航局統計，今日國內線原規劃飛航258架次，包括離島與花蓮航線，共加開36架次加班機，軍方也出動6架軍機協助疏運，至晚間民航機與軍機仍持續協助疏運中。

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不過由於颱風剛走，船運因海象不佳仍然停航、澎湖花火節剛結束，返台旅客量大增；加上金門、馬祖等離島受颱風外圍環流影響，今天有部分時段不適航，全日取消與延誤航班超過150架次等種種因素。民航局表示，預期明、後天假日的離島旅客需求量仍處高峰，民航局已持續協調航空公司與軍方，希望能加大疏運能量。

民航局指出，在航空公司全力擴大運能後，明日國內線規劃將飛航266架次，包括立榮航空126架次、華信航空110架次、德安航空30架次。不含加班機，表定航班可提供超過2萬1千個座位。

民航局表示，經初步協調，立榮航空已確定將加開台北—南竿2架次、台北—花蓮2架次加班機；軍方也同意明日繼續調派5架軍機協助疏運；後續民航局仍會請航空公司繼續盤點運能，協助投入疏運。

民航局提醒，由於航空公司仍會依天候調整航班，已要求航空公司官網公布即時航班訊息並通知旅客，也請旅客出發前務必先向航空公司確認航班動態。

軍方投入4架C130運輸機支援離島疏運。（民航局提供）

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