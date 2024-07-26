為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

明起國內航班恢復正常 國軍C130續支援疏運

為加速疏運旅客，航空公司放大機型疏運。（民航局提供）

為加速疏運旅客，航空公司放大機型疏運。（民航局提供）

2024/07/26 21:03

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部民航局今天（26日）晚間宣布，明天起國內航班恢復正常營運，民航局持續協調航空公司加開班機和放大機型，國軍也繼續支援軍機疏運。

國軍今天就以C130運輸機協助疏運，民航局統計，今日國內線原規劃飛航258架次，包括離島與花蓮航線，共加開36架次加班機，軍方也出動6架軍機協助疏運，至晚間民航機與軍機仍持續協助疏運中。

不過由於颱風剛走，船運因海象不佳仍然停航、澎湖花火節剛結束，返台旅客量大增；加上金門、馬祖等離島受颱風外圍環流影響，今天有部分時段不適航，全日取消與延誤航班超過150架次等種種因素。民航局表示，預期明、後天假日的離島旅客需求量仍處高峰，民航局已持續協調航空公司與軍方，希望能加大疏運能量。

民航局指出，在航空公司全力擴大運能後，明日國內線規劃將飛航266架次，包括立榮航空126架次、華信航空110架次、德安航空30架次。不含加班機，表定航班可提供超過2萬1千個座位。

民航局表示，經初步協調，立榮航空已確定將加開台北—南竿2架次、台北—花蓮2架次加班機；軍方也同意明日繼續調派5架軍機協助疏運；後續民航局仍會請航空公司繼續盤點運能，協助投入疏運。

民航局提醒，由於航空公司仍會依天候調整航班，已要求航空公司官網公布即時航班訊息並通知旅客，也請旅客出發前務必先向航空公司確認航班動態。

軍方投入4架C130運輸機支援離島疏運。（民航局提供）

軍方投入4架C130運輸機支援離島疏運。（民航局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
金門機場能見度不佳 班機「禮讓」醫療專機後折返
2024/07/26 12:11

金門機場能見度不佳 班機「禮讓」醫療專機後折返
凱米過後……國軍支援4軍機疏運 民航局協調加開30架次加班機
2024/07/26 12:57

凱米過後……國軍支援4軍機疏運 民航局協調加開30架次加班機

百年Roca與高豐衛浴 融匠心創品質
高雄淹水前瞻治水挨批 政院：單日最大雨量超過莫拉克、凡那比
2024/07/26 18:16

高雄淹水前瞻治水挨批 政院：單日最大雨量超過莫拉克、凡那比
凱米發威原水濁度飆升！ 南化水庫啟動壩頂取水
2024/07/26 17:22

凱米發威原水濁度飆升！ 南化水庫啟動壩頂取水

超模愛吃素？維持苗條身材與營養均衡的完美法則
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播