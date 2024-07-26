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台南明天正常上班上課

台南市明天正常上班上課。（台南市府提供）

台南市明天正常上班上課。（台南市府提供）

2024/07/26 19:10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府今晚（26日）晚間7點宣布，明天（27日）台南市正常上班上課。

台南市長黃偉哲主持災害應變中心會議，宣布明天全市恢復正常上班、正常上課。目前淹水地區已由國軍支援清理市區街道及民眾家門前，針對民眾住宅淹水部分，已責成區長動員相關志義工協助進入民宅清理，清理過後堆置的大型家具廢棄物等，也請環保單位及清潔隊儘速清運，並動員人力進行街道清掃作業，以維市容。此外，市府也將儘速檢討並調整各項防災措施及量能，未雨綢繆預作準備。

南市災害應變中心統計，目前全市預警性封橋38座、預警性封路74處，一般性封路5處；路樹倒塌、傾斜災情計919件；廣告招牌掉落、欲墜情形102件；建物災情含建物輕微受損、圍牆籬倒塌97件。

道路、隧道災情部份，含土石流阻斷、工區及周邊區域損壞、路基流失、道路落石、邊坡坍方計82件；民生、基礎設施災情包括路燈倒塌等情形計109件，陸續進行復原作業。

全市7區13里發布土石流紅色警戒41條、黃色警戒7條；大型移動式抽水機492台，現場已佈492台。截至今日下午5時止，計有草湖寮、保安、永康、南興等64座抽水站啟動抽水，總抽水量4024萬噸（含滯洪池及內水預洩降）。

另，八掌溪溢堤災情，中央與地方合力搶險，至下午5時已有13件退水，分別位於後壁、鹽水、學甲、麻豆等9個行政區。

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