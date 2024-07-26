全國農漁會產品店到店物流系統啟動 攜手OK超商取寄貨更OK

新竹縣長楊文科（右4起依序往左）今天跟農業部農民輔導司司長陳俊言、OK mart總經理魏國志等聯手啟動全國農、漁會產品店到店物流系統。（記者黃美珠攝）

2024/07/26 17:34

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣長楊文科今天在新埔鎮農會農業推廣中心跟農業部農民輔導司長陳俊言、OK mart總經理魏國志聯手啟動全國農、漁會產品店到店物流系統，宣布從即日起，全國農漁會的優質產品不僅可上網在「空中交易」，也能直接透過他們的專屬物流管道，用店到店或店到宅方式配送到全台各個消費者手中。

陳俊言說，過去農產品大量上市期間，總是會受限物流配送而發生銷售問題。現在有這個專屬的物流配送，未來可以讓農產品不再受物流影響而得以順暢銷售。這樣新竹縣以前每逢年底柑橘大量上市時出現的去化問題，也就不復存在。

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魏國志說，這個機制他們跟新竹縣醞釀已有2年。台灣的零售業中不管是目前正夯的網購或傳統門市交易，當中關鍵都需要有很強大的物流配送系統支持。

去年OK mart和新竹縣內農會率先在幾個直銷站合作，由他們的門市成為網購寄取點，提供代收代付服務，現在擴大運用，因為全國各農會間訂購和銷售仍採傳統模式，OK mart透過這個物流配送系統建構一個聯合供應平台，讓所有農會門市既是供應商也是採購商，有些商品還可用OK mart的來補強，預計將有200家的農漁會加入。

楊文科說，以前新竹縣的農特產品都是地產地銷（消），現在有了這個物流系統，可以把新竹縣的產品擴大銷售範圍，鄉親要選購其他縣市的農特產品也更便利。

他說，新竹縣從2007年設立全國第1個新農民市場迄今17年，目前縣內各級農會已有11處新農民市場（農民直銷站）、3個農村社區小舖以及1輛行動直銷站，全部15個農產品銷售據點，密度之高是全國冠軍。

縣府農業處長傅琦媺說，在各農民直銷站上架的農特產品都具有「新鮮、安全、安心」的認證和保證，擁有類似早年國人所熟悉「軍公教福利中心」的品牌形象。

如今跟OK mart合作建立起專屬的物流系統，除了配送捨棄紙箱而更環保，各界也都看好全國農會可以猶如軍公教福利中心當初結合物聯網，新創出一個受信賴的強勢零售業品牌般，成為國人另一個生活好夥伴。

今天的造勢活動上，新竹縣特別幫忙促銷花蓮的農特產品，強化消費者透過在地農會便可代購寄、取全國各農會特產的印象，也算是替震災和凱米過後的花蓮農產業幫一把。

專屬的物流輸送捨棄紙盒，更加環保。（記者黃美珠攝）

全國農漁會產品店到店物流系統今天啟動。（記者黃美珠攝）

新竹縣的農特產品，即日起可以透過全國農漁會的專屬物流系統，配送到全台各地。（記者黃美珠攝）

新竹縣的農特產品，即日起可以透過全國農漁會的專屬物流系統，配送到全台各地。（記者黃美珠攝）

全國農漁會產品店到店物流系統今天啟動。（記者黃美珠攝）

來自花蓮的農特產品，今天也透過新建立的全國農漁會專屬物流來到新竹縣一起造勢。（記者黃美珠攝）

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