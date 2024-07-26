讓愛延續服務不間斷 華山基金會宜縣員山愛心天使站復站

華山基金會員山愛心天使站今天復站揭牌。（華山基金會提供）

2024/07/26 16:24

〔記者游明金／宜蘭報導〕華山基金會員山愛心天使站今天舉行復站揭牌暨感恩茶會，華山基金會指出，目前提供員山鄉89位三失（失能、失智、失依）長輩免費到宅服務，也呼籲更多民眾加入關懷弱勢長輩行列，讓愛延續服務不間斷。

華山基金會員山愛心天使站自100年成立，服務員山長輩屆滿13年，累積服務229位長輩；但3年多前因經費問題取消在地設站，但服務並未間斷。為因應在地服務需求升高，今年7月正式復站，期盼藉由在地設站、深耕員山，今在員山站辦理復站揭牌暨感恩茶會，宣布員山站在地復站。

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基金會指出，服務三失長輩是很重要的工作，居住在雙連埤偏遠山區的余阿嬤，家中環境是沒有廁所與洗澡場所的簡陋土角厝，經華山四處奔走，成功連結愛心義工完成修繕，華山邀請阿嬤參加感恩茶會，由花藝講師義工帶領阿嬤DIY創意插花，完成後致贈善士與義工表示感謝。

華山基金會強調，基金會秉持「在地老化」、「社區互助」、「補不足」理念，免費提供三失老人到宅訪視、物資協助、年節關懷等服務，員山天使站目前服務89位弱勢長輩，僅有10位被認助，尚有79位長輩未被認助，希望各界匯聚愛心，「幫助一個站，守護100位孤老」，支持常年認助計畫，讓華山成為弱勢爺奶第二個家。

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