靈鷲山「超人營」動靜皆宜 最年輕學員13歲

靈鷲山無生道場舉辦跨界青年第二屆「超人營」3天2夜禪修活動，最年輕的學員僅13歲。（靈鷲山提供）

2024/07/26 16:28

〔記者翁聿煌／新北報導〕吃飯、走路、遊戲、坐禪，動靜之間，處處可見禪機，靈鷲山無生道場舉辦跨界青年第二屆「超人營」3天2夜禪修活動，最年輕的學員13歲，46位來自不同年齡層、各行各業的學員，在精心策畫的活動中，忘卻酷暑燠熱，感受自我覺知的美好。

主持「超人營」的廣純法師說，舉辦「超人營」是為擴大吸引年輕族群的參與，讓他們了解禪修不一定要坐在禪堂裡面，藉由寓教於樂的遊戲，提升自我認識、了解團隊合作的重要性。

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廣純指出，一開始，有年輕學員沒手機傍身就不肯參加活動，但看到活動有趣好玩，卻比其他人都投入；經由動靜穿插的課程，與觀察海洋潮間帶的生命教育，讓學員們體會專注、靜心的覺知力，培育心靈的素質。

第2屆「超人營」46位學員中，20歲以下的有20位，年紀最輕的僅13歲且有4位，顯見確實頗受年輕族群青睞；30歲以上的也有15位，最年長的一位是45歲，所有學員中，超過4分之3都是第一次參加禪修活動，也有4位參加過「超人營」，今年再次興致勃勃地報名參與。

3天課程中，「吃飯禪」每餐都會讓學員了解該餐食物的生長、烹飪過程，以感恩的心細嚼慢嚥，同時體會「睏來眠、饑來食」，嘴巴吃飯時，心也在吃飯，凡事若能單純覺知當下，不但健康，更能減少犯錯；「煮飯禪」透過整理、烹調食材，提升學員們的自理能力，不再只是茶來伸手、飯來張口；每堂課及每餐用餐前，以頌缽的顫音讓學員們靜下心來；托水缽及走路的行禪、大步快走的跑香、身體律動的舞蹈，開啟學員對身體的覺知。

靈鷲山超人營課程，還包括「下海」觀察潮間帶生態。（靈鷲山提供）

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