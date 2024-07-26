公路局進駐大型機具清除新澳隧道北口的崩塌土方。（記者王峻祺攝）

2024/07/26 15:51

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕凱米颱風挾帶強勁風雨橫掃蘇花路廊，全線共計6處遭重創，宜蘭蘇澳到和仁路段今天開放通行，和仁至崇德路段仍封閉，公路局力拚7月30日全線搶通，估災後復建經費需2.5億元，行政院副院長鄭麗君下午到新澳隧道北口勘災，強調政院將全力支持所有災後復建需求。

受凱米颱風影響，蘇花路廊多處發生坍方及土石流，蘇花改蘇澳至東澳、南澳至和平段25日上午9時開放通行，東澳至南澳間則於今早6時起，每天採3時段單線雙向放行。

請繼續往下閱讀...

行政院副院長鄭麗君今天下午至新澳隧道北口勘災，聽取公路局災後復建簡報，豐沛水量挾帶泥沙仍不斷從山壁湧出，公路局進駐大型機具清除土方，一旁路基缺口，則將以鋼軌樁打設後放置太空包並灌漿穩固路基，盼能盡速恢復雙向通行。

公路局東區養護工程分局長林文雄說，蘇花路廊受到凱米颱風影響，主要有6處嚴重坍方災點，整體搶修包括後續復建經費估需2.5億元，宜蘭部分以新澳隧道南北口邊坡崩塌嚴重，北口坍方量體約1500立方公尺、南口高達1.2萬立方公尺，災點還包含路基缺口，災害復建經費約需5千萬元，目前已採單線雙向放行，預計短期搶修部分會在3天內完成，緊接著進行邊坡保護工程，整體規劃可在今年底前完成。

林文雄說，花蓮和中到崇德段則以匯德隧道北口坍方狀況嚴重，搶修困難度最高，但有信心能在5天內搶通，預計7月30日全線開放通行，整體路廊2.5億元經費，包含中期復建部分，預計都會在明年底前全部完成。

鄭麗君表示，凱米颱風在南澳登陸，造成宜花鐵公路多處交通中斷，公路局第一時間預警性封閉蘇花路廊，保護民眾安全，目前多個路段受災嚴重，感謝東分局積極搶修，政院將會全力支持包括災後預算經費等所有需求，在用路安全許可下，盡早恢復蘇花通車。

蘇花路廊6處重災點，包括和仁到崇德段的161.2k匯德隧道北口、162.7k崇德隧道南口及164.4k崇德段邊坡；蘇澳到和仁段的117.4路基缺口、117.5k新澳隧道北口及118.6k新澳隧道南口。

新澳隧道即日起每天放行上午6時到8時、中午12時到下午1時、下午5時到晚間7時等3時段，在隧道南北端採單線雙向輪流放行，其他時間禁止通行。目前民眾若開車從蘇澳南下，最南端只能開到和仁。

新澳隧道北口外側有嚴重路基缺口，豐沛水量挾帶泥沙不斷從山壁湧出。（記者王峻祺攝）

蘇花路廊重創6處柔腸寸斷，全線預計7/30搶通，行政院副院長鄭麗君（中）下午到新澳隧道北口勘災。（記者王峻祺攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法