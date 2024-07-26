聯外道路中斷 高雄桃源復興3里再成孤島

明霸克露鋼便橋遭溪水泥流溢淹，桃源復興3里再成孤島。（圖由民眾提供）

2024/07/26 15:36

〔記者黃佳琳／高雄報導〕凱米颱風襲台，高雄多處淪為災區，桃源區梅山、拉芙蘭、復興里3里因重要聯外道路明霸克露鋼便橋遭溪水泥流溢淹，路面狀況不明無法通行，再度淪為孤島。桃源區長杜司偉說，目前3里還有400多位居民，幸部落還有存糧，但因電力中斷，仍待台電搶修。

去年受杜蘇芮、卡努颱風接連侵襲，明霸克露鋼便橋受損無法通行，公路單位緊急搶通後，這次凱米颱風挾帶驚人雨勢來襲，造成明霸克露鋼便橋被暴漲的溪水泥流溢淹，路面中斷無法通行，加上南橫公路往台東的方向也因落石中斷，梅山、拉芙蘭、復興里3里對外交通形同中斷，再度淪為孤島。

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桃源區長杜司偉表示，目前3里約有400多位居民還留在山上，但落裡有大量存糧，暫無斷醒危機，不過3里因電力中斷，目前僅有少數居民家中有發電機可供電，加上道路中斷，台電人員雖冒險搶修，但也只能「路修到哪、電通到哪」，還得等大雨和溪水退去後，才能評估何時恢復正常生活，

甲仙工務段則指出，暴洪流造成明霸克露鋼便橋勤和端橋台引道遭沖毀40公尺，橋體遭洪水土石掩埋而道路阻斷，所幸公路單位已於24日下午進行道路預警性封閉，無人、車傷亡。

高市府已於勤和及玉穗平台兩端設置固定大型流籠，可作為緊急物資及醫療用品運送，提供緊急民生需求，公路單位也提早佈署人員、搶修機具及資材於台20線勤和及復興兩端，將視荖濃溪水稍退則立即兩端同步辦理搶通，另甲仙段及關山段已同時進行台20臨105線梅山口至向陽路段災後清查清理，若無重大災情，即可恢復梅山口至向陽路段，提供復興里以上居民東出通行脫困。

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