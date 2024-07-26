嘉市蘭潭環潭道路、嘉油鐵馬道搶修 暫時封閉

受凱米颱風影響，嘉市蘭潭環潭道路崇仁護專至月影潭心路段，今天起封閉3日。（圖由嘉市政府提供）

2024/07/26 15:41

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕凱米颱風逐漸遠離，外圍環流持續影響台灣，嘉義市政府宣布，自今天起，蘭潭環潭道路崇仁護專至月影潭心路段封閉3日、後山步道全線封閉7日，此外嘉油鐵馬道美源驛站至鴿溪寮站路段也全線封閉3日，待搶通後將陸續開放，請民眾暫勿前往，以策安全。

市府觀光新聞處表示，受凱米颱風影響，蘭潭環潭道路與後山步道因多處喬木倒塌、道路泥濘及擋土邊坡崩落，自今天起，環潭道路崇仁護專至月影潭心路段（3.4公里）封閉3日，後山步道全線封閉7日。

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嘉油鐵馬道美源驛站至鴿溪寮站路段（3.1公里）也因多處喬木倒塌，自今天起全線封閉3日，以利機具進場搶修，搶通後將陸續開放。

市府指出，相關局處持續總動員展開相關災後復原工作，截至今天上午10點止，共有路樹倒塌227件，接獲通報後陸續進行清理，垃圾車今天則正常清運。

受颱風影響，原訂明天（27日）嘉市東區體育館舉辦的「職場嘉薪 強棒出擊」嘉義地區現場徵才活動，以及原訂後天（28日）上午9時至12時於港坪國小風雨操場舉辦的「113年嘉義市青少年漆彈競賽暨親子體驗」活動，將延期舉行，確切舉辦日期，將另行公布通知。

受凱米颱風影響，嘉市嘉油鐵馬道美源驛站至鴿溪寮站路段今天起，全線封閉3日。（圖由嘉市政府提供）

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