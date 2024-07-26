驚險畫面曝！冒雨搶修蘇花崇德段突遇山崩 工程車急倒車逃過一劫

台九線164.5k災修路段昨天下午發生崩塌，兩台搶修車輛緊急倒車逃過一劫。（影片截圖）

2024/07/26 14:51

〔記者花孟璟／花蓮報導〕0403地震後花蓮又遇到凱米颱風，蘇花公路災情最慘重的和仁到崇德段，3個主要災點公路局正全力搶修中，但搶修過程同時又有土石突然崩落，在164.4K崇德板下段出現驚悚畫面，當時公路局工程車輛因察覺不對，趕快往後倒車，幾秒後整片山壁土石就滑坡至大馬路上，令人看了怵目驚心。

這段驚悚監視影片今天曝光，地點是台9線164.5K崇德板下段昨天下午3點半拍到，當時現場3輛車，包括廂型車、轎車等公務車輛及怪手正在搶修，現場人員驚見上邊坡土石出現怪異動靜，人員立刻以最快速度衝回車上，結果5秒後馬上整片土石崩落。公路局東分局長林文雄表示，幸好人員都有安全撤離。

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公路下方則是台鐵北迴線K56+820段，軌道上也有凱米颱風土石侵入，現場搶修的台鐵花蓮工務段長李建勳也說，崩塌發生時他人在現場，突然發現上邊坡揚起大量塵土，眼看就要到軌道區，他們立即將人員和機具馬上撤離，昨天晚間也暫停施工，還好因蘇花公路與台鐵軌道的中間還有相隔一片樹林，只有煙塵下來沒有土石。

公路局表示，目前台9線蘇花路廊蘇澳南下開放路段最南到和仁（台9線154.7K），至於和仁到崇德路段因受災嚴重，尚在封路搶修！東區養護工程分局表示，凱米過境後，原本0403地震後，發生上邊坡1000公尺處高位崩塌的161.2K匯德隧道北口、162.7k崇德隧道南口及164.4k崇德段，造成大量土石堆積在邊坡，強降雨後全部被沖刷下來。

匯德隧道北口本來有太魯閣國家公園興建的匯德休息區、舊蘇花公路改成的匯德步道，是觀賞清水斷崖的好地點，有大片停車場、公廁等設施，但因公路西側上邊坡大坍方，深埋5公尺土石當中，設施都不見，匯德隧道北口已深埋土石堆，就連隧道上方「匯德隧道」四個字也幾乎要滅頂，目前全力搶通中，公路局評估至少需5天才能修復。

本來在外面的工程人員驚覺不對，趕快跑到車邊開車門進入車內，準備倒車逃走。（影片截圖）

台9線164.5K崇德板下段災害點，2施工車輛急忙倒車。（影片截圖）

崇德板下災害段坍方，人員安全逃走，下一秒畫面已經滿滿是煙塵。（影片截圖）

台九線匯德隧道北口本來還有大片停車場及公廁，已經全部滅頂，被高達5公尺土石掩埋。（公路局提供）

台九線匯德隧道北口本來還有大片停車場及公廁，已經全部滅頂，被高達5公尺土石掩埋。（公路局提供）

台九線匯德隧道北口本來還有大片停車場及公廁，已經全部滅頂，被高達5公尺土石掩埋。（公路局提供）

台九線匯德隧道北口已被土石掩埋，土石幾乎淹到隧道頂。（公路局提供）

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