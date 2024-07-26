「淹水超過50公分」中央加碼補助2萬 卓榮泰指示天然災害救助從寬認定

行政院長卓榮泰（右三）今天（26日）上午視察台南學甲高粱受損情形，對淹水、農損救助有指示。（記者楊金城攝）

2024/07/26 14:00

〔記者楊金城／台南報導〕「凱米」造成農業災損慘重，行政院長卓榮泰今天（26日）上午視察台南學甲高粱受損情形，他宣布說，淹水達50公分以上，除地方政府補助外，中央再加碼補助2萬元，針對中低收入戶也會跟地方政府協調希望加碼到1萬，這是以前沒有的，希望給大家盡量協助，對於農損也已指示啟動天然災害救助，從寬認定、檢化流程、核實補助，農業天然災害貸款半年免息，希望讓農民心安。

卓榮泰先對3天颱風侵襲的受災戶，無法第一時間勘災，跟第一線縣市首長和民眾站在一起表示實在不安，對於5人罹難、688位傷者表達最大致意和保重。

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他指出，這次颱風確實很強，2、3天之內下了全國1年雨量，再怎樣的排水系統都很難支應，災後除了檢視過去排水設施，對於受災戶的損失，淹水達50公分以上的，除地方政府補助外，中央再加碼補助2萬元，對中低收入戶希望加碼到1萬。

卓榮泰說，全國農業災損初估約3億6千萬，受災面積4115公頃，漁牧損失再加進來，數字會再增加，已啟動農業天然災害救助，要求從寬認定、檢化流程、核實補助，農業災害貸款半年免息，希望幫助農民度過這次困難。

卓榮泰說，地方首長、民代都很認真防災、救災，中央一定不會讓大家孤單，一定全力配合、協助，甚至建立新的補助方向、程序、標準，讓農漁民心安。

行政院長卓榮泰（左一）今天（26日）上午視察台南學甲高粱受損情形。（記者楊金城攝）

台南學甲高粱田泡水。（記者楊金城攝）

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