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凱米肆虐 彰化芬園土石崩落壓民宅、苦楝樹遭連根拔起

芬園鄉同安村山安路山壁土石崩落壓在平房牆壁上，8旬老鄰長睡到一半被巨大聲響嚇醒，整夜不敢再睡。（圖由林子瓏提供）

芬園鄉同安村山安路山壁土石崩落壓在平房牆壁上，8旬老鄰長睡到一半被巨大聲響嚇醒，整夜不敢再睡。（圖由林子瓏提供）

2024/07/26 13:18

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣芬園鄉經過「凱米」颱風一夜肆虐，貓羅溪堤防舊社段有多棵苦楝樹被連根拔起，連同台中烏日段恐共有更多棵苦楝樹倒塌或傾倒，交通受阻仍待清除；同安村則是有一棟鐵皮平房半夜被崩落的土石侵襲，土石堆壓住民宅牆壁，為避免災害擴大，老鄰長打算撤離避難。

攝影師「米諾斯」指出，今天上午7點多他前往芬園鄉貓羅溪堤防，發現至少有3棵高聳的苦楝樹慘遭連根拔起，折斷倒塌在堤防道路上，交通受阻；若加上另一端台中市烏日區部分，恐怕有更多苦楝樹遭殃。第三河川局已派員到場勘察。

此外，貓羅溪原本有數量龐大的甜根子草，經過連日來強風豪雨侵襲都流光倒伏，米諾斯說，今年應該很難再見到整片溪床都是滿滿雪白的芒花了。

芬園鄉同安村山安路一處平房，昨晚10點多後方山壁突然發生土石崩落，大量土石壓在牆壁上，8旬老鄰長睡到一半被巨大聲響嚇醒，整夜不敢再睡，今天上午同安村長林子瓏前往勘查，發現有潛在威脅，認為若上方的山壁再發生土石崩落，這棟平房恐會被壓毀，老鄰長也打算先行撤離到安全處所，林子瓏則要求公所、縣府等單位人員盡速來會勘解決。

芬園鄉貓羅溪堤防舊社段有多棵苦楝樹被連根拔起倒塌。（圖由米諾斯提供）

芬園鄉貓羅溪堤防舊社段有多棵苦楝樹被連根拔起倒塌。（圖由米諾斯提供）

凱米颱風一夜肆虐，芬園鄉貓羅溪甜根子草嚴重倒伏。（圖由米諾斯提供）

凱米颱風一夜肆虐，芬園鄉貓羅溪甜根子草嚴重倒伏。（圖由米諾斯提供）

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