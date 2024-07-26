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米凱重創 台南8萬多戶停電 台電急「點亮燈火」

因為風災造成土石流。（台電提供）

因為風災造成土石流。（台電提供）

2024/07/26 12:19

〔記者王捷／台南報導〕台南市今（26日）統計至上午11時，因凱米颱風導致高壓斷線、電桿傾斜倒斷及部分道路土石流，造成北門區、南化區、佳里區、新營區、學甲區、西港區等共3687戶停電，累積曾停電戶數達8萬6273戶，對於停電台電表示很抱歉，維修人員正冒著風雨積極「點亮燈火」，也希望大眾能體諒。

由於凱米造成的風災，許多道路因淹水無法通行，因此位於巷弄內、沿海或山區偏遠地區等線路末端零星用戶，復電速度較慢，但台電公司指出，今日仍會持續竭盡全力儘速恢復供電，請大眾耐心等候。

台電公告已復電地區，若個別用戶仍有停電情形，請利用台電1911客服專線，告知停電的住址及聯絡方式，以利台電搶修人員以最快的速度為「點亮燈火」，順利復電。

另外，風災期間常有電線掉落、外露的情況，如果看民眾有看到類似情形，立即通知相關單位，請台電工作人員來處理，千萬不要自己前去撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外。

台電公司呼籲，市民對於復電進度保持耐心，並且做好防範豪雨的準備，台電全體工作人員對停電影響造成的不便，致上最深的歉意，但是隨著天氣狀況的改善，搶修工作將更為順利，台電也會加派人手，確保每一戶居民早日恢復正常生活。

凱米風災導致電桿倒斷。（台電提供）

凱米風災導致電桿倒斷。（台電提供）

台南區處於山上區執行高壓斷線之事故搶修。（台電提供）

台南區處於山上區執行高壓斷線之事故搶修。（台電提供）

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