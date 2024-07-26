豪大雨釀災！嘉義縣昨預防性疏散撤離漏夜安置134人

豪大雨肆虐，嘉義縣平原區淹水嚴重。（黃煌權提供）

2024/07/26 10:31

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕「凱米」颱風為嘉義地區帶來豪大雨，山區降雨量逾千毫米的測站多達19個，以奮起湖的累積降雨量1570毫米最高，也導致各主要溪流山洪暴發、溢堤狀況頻傳，淹水區域多達57處，以水上鄉內溪村忠孝街積水225公分最深，由於昨天午後平原區雨量加大，不少村落積水愈來愈深，縣府啟動預防性疏散撤離漏夜安置134人，目前開設收容21處、合計收容258人。

縣府災情統計，昨天中午12點淹水處有25處，今天上午增至57處，淹水50公分以上者26處，以水上鄉的6處最多，溪口、新港各4處，積水30公分以上未達50公分者15處，積水未達30公分有16處，沿海的東石、布袋並未傳出淹水災情。

請繼續往下閱讀...

淹水逾200公分者有水上鄉內溪村忠孝街225公分與新港鄉中洋村210.2公分，超過100公分未達200公分12處，有太保市北新里148.5公分、太保市春珠里154.7公分、水上鄉義興村167.3公分，水上鄉溪州村175.6公分、大林鎮西結里陳井寮119公分、新港南崙村溪底寮167.2公分、溪口林腳村田心仔147.1公分、新港鄉埤子村埤子社區121.8公分、水上鄉柳林村137.2公分、中埔和興村113.9公分、大林鎮平林里137.7公分、六腳鄉灣北村灣內122.7公分。

大林鎮、朴子市、大林鎮、溪口鄉與新港鄉等在昨天午後傳出淹水災情，由於傍晚時的雨勢更大，縣府擔心入夜之後更加危險，漏夜進行緊急預防性疏散、總共撤離134人進行收容安置。

議員黃嫈珺團隊也在昨晚協助家住朴子市低窪地段的五口之家前往朴子市避難中心（配天宮香客大樓），並由友人提供慰問金解決燃眉之急。

而由於平原區多處淹水，加上雨水過大宣洩不及而積水，可說處處潛藏危機，多個臉書社團呼籲網友留言那些地方淹水較嚴重、有行車安全之虞，讓用路人可以避開、安全的回家。

豪大雨肆虐，嘉義縣平原區淹水汪洋一片的景象。（黃煌權提供）

嘉義縣平原區水鄉澤國景象。（黃煌權提供）

嘉168縣道與和157縣道路口處標誌搖搖欲墜，縣府連絡包商緊急處理。（嘉義縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法