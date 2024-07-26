高雄港百年首例！8艘拖船輪班頂住＋防颱纜 國際郵輪挺過狂風巨浪

靠8艘拖船輪班頂住+防颱纜，歌詩達莎倫娜郵輪撐過強風巨浪。（資料照，觀光局提供）

2024/07/26 10:27

〔記者洪定宏／高雄報導〕歌詩達郵輪莎倫娜號因颱風三次變更行程，且轉停靠高雄港而引爆旅客「霸船」爭議，7月24日跟旅客達成協議後，卻滯留在強風巨浪的高雄港，靠4000匹至6400匹大馬力的8艘拖船輪班「頂住」船體，加上防颱纜，避免因纜繩斷裂而漂流撞損的危機。

台灣港務公司強調，這是高雄港百年來首艘在港內度過強颱的國際郵輪，但情非得已，為了強化安全，除了前後各9條纜繩，更另加防颱纜繩，工作人員隨時提高警覺，嚴防船體偏移，甚至撞擊高雄港旅運中心，「過程驚心動魄，所幸平安度過」，今天下午將離開高雄港。

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臉書粉專「船舶物語」以圖解補充指出，一般情況在前後掛的是「頭前纜」、「艏倒纜」，以及「艉倒纜」、「艉纜」，如果風勢超過限制，會再加掛「艏橫纜」及「艉橫纜」，統稱「防颱纜」，是綁距離最遠的纜樁，防止船舶被強烈風勢吹走。

回顧2016年9月14日，莫蘭蒂颱風來襲，高雄港颳起12級以上強風，不僅7艘貨輪斷纜漂流，其中風明輪撞上起重機卡住，另有4艘大型圍網漁船斷纜，漂流擱淺西子灣，引發漏油危機。

從此，台灣港務公司在颱風襲擊前，除加強安全宣導加掛纜繩，嚴格管制船隻進出，更要求大型及裝載危險物品的船隻限時出港避風。

然而，歌詩達郵輪莎倫娜號因爆發旅客抗爭，遲至7月24日下午才達成協議，此時風浪已增強，無法跟去年一樣出港避風，只能停靠高雄港旅運中心。

臉書粉專「船舶物語」強調，為確保安全，港務公司除了要求郵輪加掛纜繩，更協助安排多達8艘大馬力拖船輪班，也就是先派3艘拖船24小時發動引擎，從反方向頂住船身，若風浪轉小就減為2艘，1艘在旁休息，另5艘待命替換，也就是最多3艘拖船同時頂住郵輪，幫歌詩達莎倫娜號度過斷纜危機。

臉書粉專「船舶物語」以圖解說明「防颱纜」（艏橫纜）。（臉書粉專「船舶物語」）

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