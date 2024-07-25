凱米肆虐增2死！全國5死531傷 積淹水1979處還未退

圖為八掌溪洪水暴漲，台南市後壁區上茄苳段昨晨因溢堤，水淹附近農田成一片汪洋。（南市消防局提供）

2024/07/25 22:41

〔記者陸運鋒／新北報導〕凱米颱風造成全台各地雨勢不斷，各地均發生災情，尤其今天南部多處積、淹水，其中，高雄旗山民宅遭土石流掩埋，造成七旬夫婦1死1傷；台南一名男子在自家修繕摔落不治，而雲林縣一名男子騎車外出購物，返家途中疑似壓到樹枝倒地昏迷，送醫不治。中央災害應變中心統計，加上昨天2死，截至今晚9時，颱風已造成5死531傷。

中央災害應變中心統計，積淹水災情增至2381件，仍未退水仍有1979件，主要在高雄市，其次屏東縣、台南市與嘉義縣，總災情共10954，包括路樹倒塌、橋梁、民生基礎設施等。

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中央災害應變中心統計，全國曾停電783598戶、曾停水157517戶、基地台317座故障、市話中斷133戶、道路災阻路段22處，另收容處所共開設205處，收容安置共1949人，而農林漁牧業產物及設施損失為36億5千餘萬。

至於海難搜救部分共8件，其中坦尚尼亞籍貨輪「FU -SHUN」傾斜下沉高雄港外海19浬，船上有9名緬甸籍船員，今天清晨6時31分下沉，目前已尋獲3人，失蹤6人仍在搜尋中；至於其餘7起擱淺案船員及船隻均平安。

降雨量部分，23日時至25日晚間9時，分別為高雄市多納林道1673毫米、屏東縣尾寮山1471毫米、嘉義縣石磐龍1325.5毫米、宜蘭縣太平山1262.2毫米、台南市關山1112毫米、雲林縣草嶺1058毫米、南投縣杉林溪898毫米、嘉義市國三692毫米、台中市稍來691毫米、台東縣達仁林場675.5毫米、新竹縣西丘斯山668.5毫米、花蓮縣和中558毫米、新北市福山植物園542毫米。

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