為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

凱米肆虐增2死！全國5死531傷 積淹水1979處還未退

圖為八掌溪洪水暴漲，台南市後壁區上茄苳段昨晨因溢堤，水淹附近農田成一片汪洋。（南市消防局提供）

圖為八掌溪洪水暴漲，台南市後壁區上茄苳段昨晨因溢堤，水淹附近農田成一片汪洋。（南市消防局提供）

2024/07/25 22:41

〔記者陸運鋒／新北報導〕凱米颱風造成全台各地雨勢不斷，各地均發生災情，尤其今天南部多處積、淹水，其中，高雄旗山民宅遭土石流掩埋，造成七旬夫婦1死1傷；台南一名男子在自家修繕摔落不治，而雲林縣一名男子騎車外出購物，返家途中疑似壓到樹枝倒地昏迷，送醫不治。中央災害應變中心統計，加上昨天2死，截至今晚9時，颱風已造成5死531傷。

中央災害應變中心統計，積淹水災情增至2381件，仍未退水仍有1979件，主要在高雄市，其次屏東縣、台南市與嘉義縣，總災情共10954，包括路樹倒塌、橋梁、民生基礎設施等。

中央災害應變中心統計，全國曾停電783598戶、曾停水157517戶、基地台317座故障、市話中斷133戶、道路災阻路段22處，另收容處所共開設205處，收容安置共1949人，而農林漁牧業產物及設施損失為36億5千餘萬。

至於海難搜救部分共8件，其中坦尚尼亞籍貨輪「FU -SHUN」傾斜下沉高雄港外海19浬，船上有9名緬甸籍船員，今天清晨6時31分下沉，目前已尋獲3人，失蹤6人仍在搜尋中；至於其餘7起擱淺案船員及船隻均平安。

降雨量部分，23日時至25日晚間9時，分別為高雄市多納林道1673毫米、屏東縣尾寮山1471毫米、嘉義縣石磐龍1325.5毫米、宜蘭縣太平山1262.2毫米、台南市關山1112毫米、雲林縣草嶺1058毫米、南投縣杉林溪898毫米、嘉義市國三692毫米、台中市稍來691毫米、台東縣達仁林場675.5毫米、新竹縣西丘斯山668.5毫米、花蓮縣和中558毫米、新北市福山植物園542毫米。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
被凱米颱風尾掃倒 台中5層樓高路樹壓中2車3房
2024/07/25 21:31

被凱米颱風尾掃倒 台中5層樓高路樹壓中2車3房
7縣市脫離暴風圈！台灣最快今晚解除陸警 南高屏降雨警戒
2024/07/25 22:02

7縣市脫離暴風圈！台灣最快今晚解除陸警 南高屏降雨警戒

國際罕病照護先驅》合作藥華藥波折 AOP創辦人說分明
重建時程「5個月」！台鐵北迴線、縱貫線受災 搶通前靠公路接駁
2024/07/25 22:15

重建時程「5個月」！台鐵北迴線、縱貫線受災 搶通前靠公路接駁
南台5縣市轉彎放颱風假 全台7/26停班課一次看
2024/07/25 23:04

南台5縣市轉彎放颱風假 全台7/26停班課一次看

60歲男星徒手攀高崖 驚爆：竟天天吃這藥
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播