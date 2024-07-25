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颱風天騎車外出摔倒 雲林7旬男送醫不治

雲林縣大埤鄉豐田村村內淹水達百公分。（記者黃淑莉攝）

雲林縣大埤鄉豐田村村內淹水達百公分。（記者黃淑莉攝）

2024/07/25 20:19

〔記者黃淑莉／雲林報導〕凱米颱風發威，挾帶強風豪大雨，累計古坑草嶺總雨量近千毫米，衛生局說，截至今天下午5點，造成1人死亡13人受傷。死亡的是70多歲男子，今天騎機車外出，疑因風大自摔，送醫傷重不治。

另全縣通報災情有470多件，其中路樹傾倒有200件，淹水10公分以上有70多處，其中斗南紅瓦磘、大埤豐田村及斗南舊社里水深均超過100公分。

由於入夜雨勢風勢仍很大，包括北港、水林、口湖等沿海地區陸續再傳出淹水災情，雲林縣長張麗善主持災害應變會議呼籲鄉親盡量避免外出。

根據氣象署預測資料，今天雲林風力達9至10級，口湖地區甚至達到11級陣風，雨量部分24小時累計雨量古坑草嶺有834毫米，華山也有778毫米，古坑山區仍處於土石流紅色警戒，氣象署持續針對山區發布超大豪雨特報，雨勢及風勢要到明天凌晨才會趨緩。

縣府水利處統計，全縣央管河川及區域排水水位暴漲均已達警戒，水林萬興大排、蔦松大排傳出潰堤及溢堤，其中水林鄉與縣府正在進行萬興村村民撤離中。

另全縣截至晚上8點只有古坑、林內淹水狀況不明顯，其他18鄉鎮市都有零星淹水災情，尤其斗南、大埤、北港、水林、口湖、台西等地淹水情況嚴重，淹水10公分以上有70多處，大埤豐田村、斗南紅瓦磘及舊社都達百公分深，縣府持續以移動式抽水機抽排中，但仍要等區排、央管河川水位下降積水才能退去。

交通工務局表示，全縣有8處封路及24座橋梁封閉，包括元長崙子橋、土庫聯美大橋、土庫大橋等。

民政處指出，全縣目前撤離182人，其中收容45人、依親137人。

台電公司統計截至今天下午6點雲林曾停電戶數有6萬7000多戶，經搶修仍有6000多戶停電中，工程人員會儘速搶修復電。

累計雲林有200件路樹傾倒。（雲林縣消防局提供）

累計雲林有200件路樹傾倒。（雲林縣消防局提供）

古坑山區有多處路段土石崩塌。（雲林縣府提供）

古坑山區有多處路段土石崩塌。（雲林縣府提供）

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