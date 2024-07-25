凱米重創蔬菜主要產地 農糧署滾動釋出儲備高麗菜、大白菜

農糧署將依市況協調農民團體滾動釋出冷藏儲備的大宗蔬菜高麗菜、大白菜等。（農糧署提供）

2024/07/25 20:11

〔記者楊媛婷／台北報導〕受凱米颱風影響，蔬菜主要產地雲彰南投豪雨致災，農糧署今天（25日）預估，台北批發市場蔬菜到貨量明天可能下降，蔬菜品質也可能受到影響，會協調農民團體依市況滾動釋出冷藏儲存的大宗蔬菜高麗菜、大白菜，以及洋蔥、胡蘿蔔等根莖類蔬菜。

花蓮往北部分鐵路與台9線蘇花公路部分路段因土石流等影響，再度中斷，農糧署副署長姚志旺說，因應當地農民蔬果運輸成本增加，銷往雙北桃園批發市場的花蓮農產品即刻啟動運費補貼，每公斤最高補助1.3元。

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雲彰嘉南投等蔬菜主要產地受豪雨影響，姚志旺說，目前農民因為天氣緣故無法採收，甚至很多菜田都已淹水，預估台北批發市場明天到貨量可能會較平常減少，農糧署會再依市況請農民團體滾動釋出高麗菜、大白菜等大宗蔬菜，還有洋蔥、胡蘿蔔等根莖類蔬菜。另外，淹水的菜田復耕時間則必須視氣候而定，若之後氣候穩定，葉菜類如空心菜等復耕較快，約15天就可收成。

除了蔬菜，香蕉、芭樂、木瓜等水果也都有農損，姚志旺說，由於水果復耕期較長，水果農損情況之後也可能會反映到市場價格。

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