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澎湖轉彎！ 7/26正常上班上課

澎湖縣政府從善如流，聽從民間建議恢復正常上班上課。（澎湖縣政府提供）

澎湖縣政府從善如流，聽從民間建議恢復正常上班上課。（澎湖縣政府提供）

2024/07/25 21:27

首次上稿 19:55
更新時間 21:25（停課改為正常上課）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕由於凱米颱風暴風半徑，明（26）日上午仍籠罩在澎湖，已達到停止上班上課標準，澎湖縣政府今（25）日晚間7時先宣布，26日正常上班、停止上課，消息公布，立即引發民間反彈聲浪。隨後澎湖縣政府晚間9時從善如流，宣布正常上班、上課，並對外說明原因。

雖然現為暑假期間，各級學校放假，但幼稚園、補習班仍正常上課，便於雙薪家庭托嬰照顧，澎湖縣政府宣布26日停止上課、照常上班，立即在網路上哀怨聲四起，紛紛表示大人上班，小孩在家中沒人照顧，上班也不安心，對於縣政府的決定感到不接地氣，同時要將小孩送到縣府，交給澎湖縣政府照顧。

針對澎湖26日照常上班停止上課，引發民眾反彈，縣府晚間宣布恢復明（26）日正常上班、正常上課，澎湖縣政府說明，先前發布停止上課訊息，主要是因為依據中央氣象署資料資料顯示，澎湖將於明（26）日清晨脫離暴風圈。

同時為了疏運受颱風影響，滯留澎湖的旅客約8000名，以及各行各業也有颱風來襲後的災害復原工作，加上連2日颱風假，所累積的工作事務，再考量西南氣流，可能還會遇上間歇性風雨，導致學童上課接送不便，卻未考量0～6歲家長托嬰問題，縣府團隊積極調整從善如流，恢復明（26）日，正常上班、正常上課。

明日澎湖仍受西南氣流影響，上班通勤、接送小孩請務必注意安全，行車不搶快，注意瞬間強風及強降雨。

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