為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

凱米颱風強襲全台農損破3.6億！屏東最慘重 香蕉傷最大

凱米颱風造成的全台農損金額超過3.6億。圖為台南麻豆文量落果。（記者楊金城攝）

凱米颱風造成的全台農損金額超過3.6億。圖為台南麻豆文量落果。（記者楊金城攝）

2024/07/25 19:51

〔記者楊媛婷／台北報導〕凱米颱風挾帶豪雨在台灣南部與東部帶來農損，截至今（25日）下午5點，農業部農糧署、畜牧司彙整各縣市查報資料，全台農損金額超過3.6億元，受損最嚴重的縣市為屏東，達2.4億元；若以作物分，受損最嚴重作物為香蕉，農損金額達8828萬元。

依農業部統計，全台累計農損目前估約3億6503萬元，若以縣市區分，屏東損失2億4317萬元最多，花蓮、雲林、高雄、南投、宜蘭也有農損，金額分別為5323萬元、2637萬元、1080萬元、999萬元、928萬元。

若以作物區分，農作物被害面積達4115公頃，損害程度26％，換算無收穫面積1074公頃，受損作物主要是香蕉，受損金額約8828萬元，再來則是檸檬，受損金額約2294萬元，還有芭樂、木瓜、茄子等。

部分禽舍也受颱風影響，損失金額達230萬元，主要是雞隻與鵪鶉等；強風豪雨也導致民間農業設施受損，總損失金額達1573萬元。農金署檢視農業保險保單，副署長周妙芳說，截至今天上午，已有柚子、柑橘、芭樂、梨子、芋頭、木瓜、蓮霧等7項氣象參數型保單達理賠標準，有729位農民符合理賠條件，理賠金額約1011元，其中以柚子保險有469位投保農民可獲理賠金476萬元最多，已請產險公司簡化理賠程序、加速撥付賠款。

農金署也說，伴隨颱風在中南部帶來豪雨，預估理賠金額會再增加，會有更多降水量保單達到理賠標準，也說為減輕農漁民財務負擔，農業部持續提供3分之1到2分之1的保費補助，希望更多農民可透過保險機制降低天災帶來的風險。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
強烈雷雨帶在台南發展 氣象粉專點名彰雲嘉南注意劇烈雨勢
2024/07/25 19:35

強烈雷雨帶在台南發展 氣象粉專點名彰雲嘉南注意劇烈雨勢
只有台北除外！雨彈炸全國 8縣市慎防紫爆超大豪雨
2024/07/25 18:50

只有台北除外！雨彈炸全國 8縣市慎防紫爆超大豪雨

支持育兒不停止！桃園好孕專車再升級 「一生好運卡」專屬優惠
凱米減弱轉輕颱朝中國前進 暴風圈仍涵蓋西部、澎金馬
2024/07/25 17:53

凱米減弱轉輕颱朝中國前進 暴風圈仍涵蓋西部、澎金馬
凱米襲台快閃！交通及活動異動、景點關閉一次看（不斷更新）
2024/07/25 19:47

凱米襲台快閃！交通及活動異動、景點關閉一次看（不斷更新）

60歲男星徒手攀高崖 驚爆：竟天天吃這藥
凱米雨彈炸斷梨山聯外道路 新佳陽部落120人恐斷糧
2024/07/25 19:05

凱米雨彈炸斷梨山聯外道路 新佳陽部落120人恐斷糧
7/26停班課一次看！嘉縣阿里山、南投縣2鄉鎮宣布停班停課（不斷更新）
2024/07/25 19:52

7/26停班課一次看！嘉縣阿里山、南投縣2鄉鎮宣布停班停課（不斷更新）
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播