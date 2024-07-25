凱米颱風強襲全台農損破3.6億！屏東最慘重 香蕉傷最大

凱米颱風造成的全台農損金額超過3.6億。圖為台南麻豆文量落果。（記者楊金城攝）

2024/07/25 19:51

〔記者楊媛婷／台北報導〕凱米颱風挾帶豪雨在台灣南部與東部帶來農損，截至今（25日）下午5點，農業部農糧署、畜牧司彙整各縣市查報資料，全台農損金額超過3.6億元，受損最嚴重的縣市為屏東，達2.4億元；若以作物分，受損最嚴重作物為香蕉，農損金額達8828萬元。

依農業部統計，全台累計農損目前估約3億6503萬元，若以縣市區分，屏東損失2億4317萬元最多，花蓮、雲林、高雄、南投、宜蘭也有農損，金額分別為5323萬元、2637萬元、1080萬元、999萬元、928萬元。

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若以作物區分，農作物被害面積達4115公頃，損害程度26％，換算無收穫面積1074公頃，受損作物主要是香蕉，受損金額約8828萬元，再來則是檸檬，受損金額約2294萬元，還有芭樂、木瓜、茄子等。

部分禽舍也受颱風影響，損失金額達230萬元，主要是雞隻與鵪鶉等；強風豪雨也導致民間農業設施受損，總損失金額達1573萬元。農金署檢視農業保險保單，副署長周妙芳說，截至今天上午，已有柚子、柑橘、芭樂、梨子、芋頭、木瓜、蓮霧等7項氣象參數型保單達理賠標準，有729位農民符合理賠條件，理賠金額約1011元，其中以柚子保險有469位投保農民可獲理賠金476萬元最多，已請產險公司簡化理賠程序、加速撥付賠款。

農金署也說，伴隨颱風在中南部帶來豪雨，預估理賠金額會再增加，會有更多降水量保單達到理賠標準，也說為減輕農漁民財務負擔，農業部持續提供3分之1到2分之1的保費補助，希望更多農民可透過保險機制降低天災帶來的風險。

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