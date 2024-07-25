凱米離台！週五水氣仍偏多 苗栗以南、東南部山區防豪、大雨

氣象署公布未來降雨趨勢。（中央氣象署提供）

2024/07/25 19:44

〔記者蔡思培／台北報導〕凱米颱風中心今晨已離開台灣本島，目前已轉為輕颱，颱風中心今晚7點從福建沿海登陸中國。中央氣象署提醒，明天白天水氣偏多，苗栗以南、東南部山區仍可能有大雨或豪雨。東半部地區也要留意局部大雨。

預報員張竣堯表示，明天清晨苗栗以南、南投、新竹、台東山區要慎防局部大豪雨或超大豪雨。明天白天水氣偏多，苗栗以南、東南部山區有大雨或豪雨，東半部地區有局部大雨發生機率，雨勢相較昨天減弱，但民眾仍要留意。

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週六受低壓帶影響，台東、南部地區有持續性陣雨或雷雨，有局部大雨發生機率，其他地區也有短暫陣雨。週日風場吹偏南風至東南風，花東地區局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則是多雲、午後有部短暫雷陣雨。

下週一、週二風向轉為東南風，但水氣偏多，東半部地區、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，西半部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。週三、週四環境轉為西南風，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地方為多雲到晴，午後有局部短雷陣雨。

溫度方面，未來各地高溫落在33至35度，由於水氣偏多、雲量也多，出現極端高溫機率較少。

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