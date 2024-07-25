為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

梨山明隧道坍方畫面曝！雨炸台中持續造成停電 近千戶待搶修

梨山中橫公路台8線96公里處明隧道邊坡龜裂上方土石不斷滑落，阻斷道路，相當危險。（台電提供）

梨山中橫公路台8線96公里處明隧道邊坡龜裂上方土石不斷滑落，阻斷道路，相當危險。（台電提供）

2024/07/25 19:27

〔記者蔡淑媛／台中報導〕凱米颱風夾帶的強風豪雨、西南氣流持續影響台灣，台中平地今天午後仍有零星停電，統計截至今晚6點，這次颱風共造成近2萬5000戶停電，目前仍有近千戶未復電，市區有387戶停電待搶修，梨山地區山區道路今晚無法搶通，台8線96公里處明隧道邊坡龜裂，上方土石不斷滑落，596戶停電戶要摸黑過夜。

台電台中區處說，統計這次風災截至25日晚間6點，已造成台中地區曾停電戶數達2萬4613戶，太平、新社、東勢靠近山區用戶目前仍停電，工務單位協助移除道路障礙，台電人員已進入搶修。

台電指出，有少數停電戶位於巷弄內、線路末端，而颱風尾下雨也造成新停電戶，工程人員積極搶修，希望在午夜前能復電。

台電台中區處長顏錦義說，台電人員積極投入電力搶修復電，但風雨持續，停電事故仍陸續新增，台電同仁疲於奔命，始終無法將停電戶數清零；部分同仁甚至已連續兩天超過12小時在外搶修，還請目前家中有停電情況的民眾耐心等候。

顏錦義說，台電會積極搶修，直到最後一戶完成復電為止，但梨山地區道路確定無法於今晚搶通，台電同仁備齊搶修機具，就近於山區待命，待明天市府工務單位協助道路搶通後，立即進入山區搶修，也請體諒台電工程人員多一點時間，冒著風雨搶修的辛勞。

台8線96公里處明隧道邊坡龜裂上方土石不斷滑落，阻斷道路。（台電提供）

台8線96公里處明隧道邊坡龜裂上方土石不斷滑落，阻斷道路。（台電提供）

台電工程人員入夜後持續搶修。（台電提供）

台電工程人員入夜後持續搶修。（台電提供）

梨山地區至少4支電桿折斷、傾倒。（台電提供）

梨山地區至少4支電桿折斷、傾倒。（台電提供）

梨山地區電桿折斷。（台電提供）

梨山地區電桿折斷。（台電提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
只有台北除外！雨彈炸全國 8縣市慎防紫爆超大豪雨
2024/07/25 18:50

只有台北除外！雨彈炸全國 8縣市慎防紫爆超大豪雨
蘇花路廊蘇澳到和仁7/26開放通行 新澳隧道1天放行3時段
2024/07/25 18:03

蘇花路廊蘇澳到和仁7/26開放通行 新澳隧道1天放行3時段

國際罕病照護先驅》合作藥華藥波折 AOP創辦人說分明
台中市和平區大雨落石不斷 7/26停班停課
2024/07/25 18:56

台中市和平區大雨落石不斷 7/26停班停課
凱米襲台快閃！交通及活動異動、景點關閉一次看（不斷更新）
2024/07/25 19:47

凱米襲台快閃！交通及活動異動、景點關閉一次看（不斷更新）

60歲男星徒手攀高崖 驚爆：竟天天吃這藥
炸雨大淹水+大潮！大城鄉僅56人撤離 鄉長：不排除強制
2024/07/25 18:41

炸雨大淹水+大潮！大城鄉僅56人撤離 鄉長：不排除強制
凱米雨彈炸斷梨山聯外道路 新佳陽部落120人恐斷糧
2024/07/25 19:05

凱米雨彈炸斷梨山聯外道路 新佳陽部落120人恐斷糧
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播