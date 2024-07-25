梨山明隧道坍方畫面曝！雨炸台中持續造成停電 近千戶待搶修

梨山中橫公路台8線96公里處明隧道邊坡龜裂上方土石不斷滑落，阻斷道路，相當危險。（台電提供）

2024/07/25 19:27

〔記者蔡淑媛／台中報導〕凱米颱風夾帶的強風豪雨、西南氣流持續影響台灣，台中平地今天午後仍有零星停電，統計截至今晚6點，這次颱風共造成近2萬5000戶停電，目前仍有近千戶未復電，市區有387戶停電待搶修，梨山地區山區道路今晚無法搶通，台8線96公里處明隧道邊坡龜裂，上方土石不斷滑落，596戶停電戶要摸黑過夜。

台電台中區處說，統計這次風災截至25日晚間6點，已造成台中地區曾停電戶數達2萬4613戶，太平、新社、東勢靠近山區用戶目前仍停電，工務單位協助移除道路障礙，台電人員已進入搶修。

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台電指出，有少數停電戶位於巷弄內、線路末端，而颱風尾下雨也造成新停電戶，工程人員積極搶修，希望在午夜前能復電。

台電台中區處長顏錦義說，台電人員積極投入電力搶修復電，但風雨持續，停電事故仍陸續新增，台電同仁疲於奔命，始終無法將停電戶數清零；部分同仁甚至已連續兩天超過12小時在外搶修，還請目前家中有停電情況的民眾耐心等候。

顏錦義說，台電會積極搶修，直到最後一戶完成復電為止，但梨山地區道路確定無法於今晚搶通，台電同仁備齊搶修機具，就近於山區待命，待明天市府工務單位協助道路搶通後，立即進入山區搶修，也請體諒台電工程人員多一點時間，冒著風雨搶修的辛勞。

台8線96公里處明隧道邊坡龜裂上方土石不斷滑落，阻斷道路。（台電提供）

台電工程人員入夜後持續搶修。（台電提供）

梨山地區至少4支電桿折斷、傾倒。（台電提供）

梨山地區電桿折斷。（台電提供）

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