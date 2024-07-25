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高鐵明天全線正常營運 一年內可退颱風期間未使用車票

高鐵明天（26日）全線恢復正常營運，各車次列車依時刻表發車；要退颱風警報期間的車票，可自乘車日起一年內到高鐵各車站辦理退票。（資料照）

高鐵明天（26日）全線恢復正常營運，各車次列車依時刻表發車；要退颱風警報期間的車票，可自乘車日起一年內到高鐵各車站辦理退票。（資料照）

2024/07/25 18:33

〔記者吳亮儀／台北報導〕凱米颱風逐漸遠離台灣，台灣高鐵公司今天（25日）晚間宣布，明天（26日）全線恢復正常營運，各車次列車依時刻表發車；另外，要退颱風警報期間的車票，可自乘車日起一年內到高鐵各車站辦理退票。

台灣高鐵公司說明，明天全線恢復正常營運，在颱風期間相關退費及退票規定，說明如下：
1、自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間列車車票的旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日（含）起一年內，持未經使用的車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。
2、持受影響車次車票的旅客，改乘較低票價車廂者，可於乘車日（含）起一年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。
3、台灣高鐵因颱風的天然災害因素，而採取行車限速導致列車到站延誤，不適用延遲的退費補償規定。

高鐵公司提醒，颱風雖已逐漸遠離，部分地區仍可能出現較大風雨，鄰近高鐵沿線的民眾務必加強固定如大型T字招牌、農（漁）用尼龍網具、帆布、棚架、氣球、廣告物等物件，由於該等物品若遭強風吹落，可能飄入高鐵路線範圍內，恐纏繞架空電車線、損毀高鐵資產設備，也將嚴重影響行車安全，而有觸法之虞。

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