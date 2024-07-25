凱米炸雨+滿潮！台南安南區大淹水 灌進住家水深20公分

安南區安中路一段道路積淹水。（吳茂成提供）

2024/07/25 18:04

〔記者蔡文居／台南報導〕強烈颱風凱米及外圍環流影響帶來劇烈降雨，台南市安南區今天下午多處地區傳出淹水，安中路一段、長溪路一段、海尾寮海中街一帶、四草等地都淹水，道路嚴重積水，大水也淹進住家約達20公分深。

吳姓市民說，今天雨下不停，安南區長溪路一段、安中路一段嚴重淹水，安中路四段、本原街二段也都積淹水，部分路段已拉起封鎖線。長溪路住戶說，道路從今天上午就開始積水，遇到漲潮，有抽水機也排不出去，下午雨勢變大，馬路都淹水了，住家1樓水也淹到約20公分高，只能先搬離家具，減少損失。

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另外，安南區培安路、怡安路口的六塊寮排水也都滿出了，周遭社區也都淹水，而曾文排水線、新吉排水線也幾乎滿水位。內水排不出去，各地道路都有積淹水的情形。

安南區公親寮巡守隊書記蘇青癸說，今天中午過後急降雨，公學一段部分地區都有積水現象，算是被掃到風颱尾，抽水機已全部啟動抽水，雨勢變小後，積淹水已快速退去。

今天下午2點，安南區的降雨量尚未達大雨標準。但是，濱海橋的水位已高過海水寮排水線的水位，內水愈來愈難以自然重力排出。長溪路及安中路再度淹水，商60附近的安西重劃區以及陳卿寮及南路寮，海佃二段、海中街、海佃路與安吉路口等路段也都淹水。

台江流域社群呼籲水利署，趕緊施作5、6號滯洪池（位在台史館的北側，鹽排的中上游），特別是原本天然滯洪區的看西農場，已進行南科3期填土開發作業，水利署應當加速在鹽排中上游滯洪，趕緊展開施作5號、6號滯洪池，降低鹽排的水位，減輕下游台江地區的淹水威脅。

安南區長溪路一段住家一樓淹水約20公分。（吳姓市民提供）

安南區六塊寮排水滿出了，周遭社區也都淹水。（陳文祥提供）

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