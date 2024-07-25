不要命了！凱米狂風驟雨 黃牌重機雙載國道狂飆

「凱米」颱風今天侵襲中部，有用路人在國1中部發現1輛黃牌重機雙載，一路頂著強風暴雨往北狂飆，至少騎了18公里。 （民眾提供）

2024/07/25 16:54

〔記者湯世名／彰化報導〕「凱米」颱風今天（25日）挾帶強風豪雨侵襲中部，有用路人在國道1號彰化路段發現1輛黃牌重機雙載，一路頂著強風暴雨往北狂飆，遇到王田交流道也不下去，往台中市方向直衝，後方目擊的駕駛連喊10多次「太扯了」，至少騎了18公里後下南屯交流道，國道警方強調若經檢舉最重可開罰6千元罰鍰。

有民眾PO出一段影片，內容是今天上午10點多開車行駛在國道1號北上190公里彰化路段時，發現前方有1輛2人雙載的黃牌重機，頂著「凱米」颱風挾帶的狂風暴雨一路北上，絲毫不畏風雨，後方駕駛頻喊「太扯了、實在太扯了」，並尾隨該輛重機。

請繼續往下閱讀...

由於上午「凱米」挾帶狂風暴雨侵襲中南部地區，風雨相當驚人，該輛重機駕駛與乘客絲毫未受影響，後方駕駛看了頻頻連喊10多次「太扯了」；轎車駕駛後來要下北上189公里王田交流道時，黃牌重機仍一路北上，駕駛不可思議地說「王田交流道還不下去」。

國道三隊指出，當時有民眾通報後，他們立即派遣巡邏車前往，並用cctv監看該輛黃牌重機行蹤，但在還未攔到重機之前，該輛重機即已駛下北上180公里南屯交流道。該輛重機有可能從198公里彰化交流道騎上高國道後一路北上，也有可能從更南端的路段北上。

國道三隊表示，該輛黃牌重機騎車上國道行為，可依道交條例第33條第4項處3000元以上6000元以下罰鍰 。該項違規屬可檢舉的項目，民眾可至國道公路警察局線上檢舉專區檢舉。

1輛黃牌重機雙載在國1中部路段狂飆，遇到王田交流道也不下去，至少騎了18公里。 （民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法