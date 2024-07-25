凱米離台陸警未解 氣象署提醒影響各區4重點

氣象署提醒颱風影響分區的重點。（圖由中央氣象署提供）

2024/07/25 15:52

〔記者蔡思培／台北報導〕凱米颱風中心雖已離台，但台灣各地仍有風雨，中央氣象署更將南部山區總雨量上修至2200毫米。氣象署預報員劉宇其提醒今天颱風影響各區的4個重點，新竹以南要留意劇烈降雨、強風；台東澎湖要留意豪雨、強風；金門馬祖有強風、雨勢逐漸加強；基北桃宜花則要注意強風、間歇大雨。

截至今下午2點，凱米颱風中心位在馬祖的南方約120公里處，以每小時16公里速度向北北西轉西北移動，近中心最大風速每秒33公尺，七級風平均暴風半徑250公里。目前陸上警報地區仍包括屏東以外的所有台灣本島、外島地區。

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根據氣象署雨量預報，今天白天西半部、中南部降雨仍劇烈，嘉義以南、台中南投山區可能有超大豪雨，鄰近地區也有豪雨、局部大豪雨降雨，降雨在入夜趨緩，但西南風迎風面的中南部山區仍要留意雨勢，整體降雨約在明天緩和，但中南部仍可能有豪雨。

劉宇其表示，從過去的雷達回播圖，颱風進入台灣海峽有路徑擺盪，由於颱風稍微停留，對於中南部整體雨量時間也拉長，台中附近也有較大低壓帶，天氣不穩定，中南部都有明顯雷雨，較強對流系統，也帶來短延遲強降雨。

另外，氣象署今天也調整南部雨量，將累積雨量上修至平地1200毫米、山區達2200毫米。劉宇其解釋，凱米在台灣海峽時有稍微停留打轉，影響時間增強，也讓南部降雨時間延長，總雨量因此上修。

至於明天哪些縣市雨量可能達颱風假標準，劉宇其表示，整體降雨趨勢會在今天緩和，但中南部山區、金門馬祖仍有雨，明天白天中南部仍有局部性大雨或豪雨，但是否達停班停課標準還要再觀察，有不確定性。

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