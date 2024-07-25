台南後壁水快淹到2樓緊急撤離居民 消防艇救出8受困民眾

台南市後壁區新嘉里白沙屯聚落較低漥處都積滿水。（消防局第一大隊提供）

2024/07/25 15:03

〔記者楊金城／台南報導〕因八掌溪水暴漲，台南市後壁區新嘉里白沙屯聚落較低漥處，水淹1層樓，南市消防局第一救災救護大隊今天（25日）下午出動前往白沙屯救出被水圍困的8位民眾。白沙屯庄內雖未積水，但豪雨不斷，後壁區公所目前進行撤離居民中，已安置10人。

警消今晨先在後壁上茄苳救出被水圍困的張姓1家4口，上午10點多再配合後壁區公所在後壁菁豐里強制撤離1名遊民。

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中午再接到民眾報案，後壁區白沙屯有2戶民宅也被大水圍困，水位快淹到2樓，第一大隊後壁消防分隊出動2車1艇、10人趕往救援，現場淹成汪洋一片，下午1點多以救生艇分2批將49歲吳女、60歲簡女、33歲李男、38歲蘇男等4人救出，所幸無人受傷。

因白沙屯部分淹水水位約1.5米，救援人員在下午2點20分再分2批將75歲陳男、74歲李女、35歲陳男和40歲林女等4人以救生艇撤離。

後壁區長陳玉惠說，白沙屯的庄內雖未積淹水，但豪雨不斷，顧慮對外聯絡道路被大水阻斷，目前已進行撤離陳姓、蔡姓等居民10人在新嘉里活動中心安置，另還有2位居民後續將再進行撤離安置。

救出被水圍困的白沙屯住戶。（南市消防局第一大隊提供）

救出被水圍困的白沙屯住戶。（南市消防局第一大隊提供）

台南市後壁區新嘉里白沙屯聚落較低漥處，水淹1層樓，消防員冒險救援。（南市消防局第一大隊提供）

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