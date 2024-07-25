為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

台南後壁水快淹到2樓緊急撤離居民 消防艇救出8受困民眾

台南市後壁區新嘉里白沙屯聚落較低漥處都積滿水。（消防局第一大隊提供）

台南市後壁區新嘉里白沙屯聚落較低漥處都積滿水。（消防局第一大隊提供）

2024/07/25 15:03

〔記者楊金城／台南報導〕因八掌溪水暴漲，台南市後壁區新嘉里白沙屯聚落較低漥處，水淹1層樓，南市消防局第一救災救護大隊今天（25日）下午出動前往白沙屯救出被水圍困的8位民眾。白沙屯庄內雖未積水，但豪雨不斷，後壁區公所目前進行撤離居民中，已安置10人。

警消今晨先在後壁上茄苳救出被水圍困的張姓1家4口，上午10點多再配合後壁區公所在後壁菁豐里強制撤離1名遊民。

中午再接到民眾報案，後壁區白沙屯有2戶民宅也被大水圍困，水位快淹到2樓，第一大隊後壁消防分隊出動2車1艇、10人趕往救援，現場淹成汪洋一片，下午1點多以救生艇分2批將49歲吳女、60歲簡女、33歲李男、38歲蘇男等4人救出，所幸無人受傷。

因白沙屯部分淹水水位約1.5米，救援人員在下午2點20分再分2批將75歲陳男、74歲李女、35歲陳男和40歲林女等4人以救生艇撤離。

後壁區長陳玉惠說，白沙屯的庄內雖未積淹水，但豪雨不斷，顧慮對外聯絡道路被大水阻斷，目前已進行撤離陳姓、蔡姓等居民10人在新嘉里活動中心安置，另還有2位居民後續將再進行撤離安置。

救出被水圍困的白沙屯住戶。（南市消防局第一大隊提供）

救出被水圍困的白沙屯住戶。（南市消防局第一大隊提供）

救出被水圍困的白沙屯住戶。（南市消防局第一大隊提供）

救出被水圍困的白沙屯住戶。（南市消防局第一大隊提供）

台南市後壁區新嘉里白沙屯聚落較低漥處，水淹1層樓，消防員冒險救援。（南市消防局第一大隊提供）

台南市後壁區新嘉里白沙屯聚落較低漥處，水淹1層樓，消防員冒險救援。（南市消防局第一大隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
凱米發威南崗大橋岌岌可危? 南投工務段：一達警戒值即封橋
2024/07/25 14:24

凱米發威南崗大橋岌岌可危? 南投工務段：一達警戒值即封橋
氣象署上修3日山區總雨量至2200毫米 高雄入夜降雨才會趨緩
2024/07/25 15:14

氣象署上修3日山區總雨量至2200毫米 高雄入夜降雨才會趨緩

支持育兒不停止！桃園好孕專車再升級 「一生好運卡」專屬優惠
機捷今下午3點起恢復直達車班次 預辦登機服務仍暫停
2024/07/25 14:47

機捷今下午3點起恢復直達車班次 預辦登機服務仍暫停
強颱凱米來襲 台股休市2天「它」30億元飛了
2024/07/25 14:35

強颱凱米來襲 台股休市2天「它」30億元飛了

60歲男星徒手攀高崖 驚爆：竟天天吃這藥
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播