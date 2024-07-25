竹縣尖石竹60線道車流多、雜草擋視線 民盼比照北橫修繕

民眾抱怨，尖石鄉主要聯外道路竹60線道蜿蜒狹窄，部分路段兩側草木長得快影響視線，希望加強道路環境的維護；尖石鄉公所表示，颱風前已派員先行初步清理。（圖由尖石鄉公所提供）

2024/07/25 15:01

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣尖石鄉居民抱怨，主要聯外道路竹60線道蜿蜒狹窄，至宇老路段兩側草木長得快影響視線，尤其假日重機、腳踏車多，路邊碎石恐釀成爆胎；鑑於竹60線車流量不輸北橫，希望加強道路環境的維護，以確保用路人的安全。

縣府工務處長戴志君表示，竹60線道下至宇老的邊坡砍草修樹工作，已納入今年養護工程辦理，預計下週一（29日）進場處理。另中央補助的竹60線校園周邊改善工程經費約2200萬元，也會將該路段竹60線約15k~18k水溝加蓋，增加路幅及路面改善而提升行車安全，目前工程招標中，預計8月中旬決標。

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縣議員劉建民表示，有關上述民怨，經多次向工務處建議清除，工務處已規劃下週就會進場修剪。而竹60線15K至18K原U型溝全面改為L溝，經尖石鄉公所及縣府爭取，已獲交通部公路局核定經費，細部修正設計及發包作業甫完成，近期將進場施作。

尖石鄉長曾國大進一步說明，竹60線7K至13.5K間3座窄橋，去年行政院前院長陳建仁巡視公共運輸業務時，他建議縣府向中央提報9300多萬的拓寬經費，為此他也曾向公路局等中央單位表達原鄉交通及觀光的訴求，此案目前審議中。

新竹縣政府工務處表示，竹60線道下至宇老的邊坡砍草修樹工作，已納入今年養護工程辦理，預計下週一（29日）進場處理。示意圖。（圖由尖石鄉公所提供）

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