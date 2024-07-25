愛車泡水怎麼辦？5標準判斷情勢與處理方式

車商建議，若愛車不幸因泡水故障，則依浸水程度而有不同處理方式，尤其當車輛浸水已達輪胎高度2分之1以上時，請不要發動引擎行駛。（記者李文馨製圖）

2024/07/25 13:16

〔記者李文馨／台北報導〕受凱米颱風外圍環流和西南季風影響，高雄地勢低窪的鹽埕鼓山區首當其衝，有大量汽機車泡水；南投市貓羅溪低窪地區也嚴重淹水，停在駕訓班停車場及國道高架橋下的汽車都泡在水中。對此，有車商提出不同程度的浸水狀況，讓民眾辨識泡水程度，再判斷愛車處理方式。

裕隆日產汽車（NISSAN）表示，颱風來臨時，應避免將愛車停放在低窪處、容易積水及地質不穩定之河邊溪邊等處，萬一愛車不幸因泡水故障，則依浸水程度而有不同處理方式，尤其當車輛浸水已達輪胎高度2分之1以上時，請不要發動引擎行駛，儘可能以拖吊方式移動車輛，並儘速將愛車送至服務廠詳細檢查。

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第1級，車輛泡水高度達輪胎4分之1：關閉冷氣，發動引擎駛離淹水區，輕踩煞車數次，以使煞車系統回復正常。無須特別維修。

第2級， 車輛泡水高度至輪胎2分之1：儘可能以拖吊方式移動車輛，若要發動車輛，應先關閉冷氣，啟動引擎，慢速行駛，並儘速到服務廠檢查。

第3級，車輛泡水高度超過輪胎2分之1：即使水已退，也需經技師檢查確認相關機件內部未進水後才可發動引擎，以避免內部管路或油品受污染或水積存在系統內，貿然啟動機件運轉可能讓機件受損更嚴重。

第4級，車輛泡水高度到輪胎4分之3：在車內進水的狀況，不可以發動引擎，以免引擎進水受損；另車輛各項油品應予更換，並檢查各系統電路及作用是否良好。

第5級，車輛泡水淹沒引擎蓋：切勿發動引擎，儘速將愛車拖離淹水區，車輛各項油品應更換，車輛內裝各部品應予以乾燥或更換後，測試各電子組件、各線路及系統作用是否正常。

南投軍功橋下的駕訓班停車場提供附近居民停車，因大豪雨貓羅溪水暴漲，車子都泡在水中。（民眾提供）

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