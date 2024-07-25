大甲溪原水濁度升高恐影響供水 台水啟動應變措施

凱米颱風豪大雨，導致大甲溪上游的川流水混濁，今（25）日早上8時於石岡壩測得原水濁度已大幅升高到9800 NTU。（經發局提供）

2024/07/25 13:15

〔記者蔡淑媛／台中報導〕凱米颱風帶來的豪大雨影響，導致大甲溪上游的川流水混濁，今（25）日早上8時於石岡壩測得原水濁度已大幅升高到9800NTU，確保下游的淨水廠能運轉無虞正常供水，台水公司豐原給水廠依標準作業流程，啟動食水嵙溪水源混合，並視濁度延時情況調整出水。

台中市經發局表示，台水公司目前已透過豐原廠及鯉魚潭廠聯合調配，透過鯉魚潭廠增加出水、備援水井（水源）增加出水及供水設備調配等相關緊急應變機制，以減輕供水衝擊，維持大台中的供水穩定，同時經濟部水利署中區水資源分署已成立石岡壩高濁度供水應變小組，市府後續將持續追蹤濁度應變措施。

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另為避免水庫溢流，台電德基水庫自今日凌晨1時開啟排洪門調節性放水，放水量以660 CMS，目前持續放流中，並通知下游相關單位及民眾加強戒備，以維護人身安全，並達到調節水資源目的。

經發局補充說明，民眾於颱風豪雨期間，為避免自來水濁度過高，應適量儲存乾淨飲用水備用。如使用簡易自來水用戶，也先過濾後再飲用，最後呼籲民眾颱風期間應避免外出，應留置在家，以確保自身安全。

凱米颱風帶來豪大雨，德基水庫洩洪，大甲溪原水濁度升高，將啟動食水嵙溪備用水源混合給水，確保正常供水品質。（台電提供）

凱米颱風豪大雨，導致大甲溪上游的川流水混濁，今（25）日早上8時於石岡壩測得原水濁度已大幅升高到9800 NTU。（經發局提供）

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