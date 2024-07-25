凱米肆虐！ 嘉義八掌溪溢堤、積水最深達225公分

八掌溪河水暴漲出現溢堤。（圖由民眾提供）

2024/07/25 13:02

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕凱米颱風為嘉義地區帶來強風豪雨，最高降雨量累計逾千毫米，主要溪流的水位高漲，八掌溪與赤蘭溪水上段都溢堤成災、積水最深達225公分，台82線28.5公里中和交流道周遭汪洋一片，嘉義縣、市消防隊出動橡皮艇持續救援，漏夜救出數十人。

根據中央氣象署統計資料，嘉義縣至今天中午12點累積降雨量逾1000毫米有3處測站，以石磐龍的1073毫米最高，其次是奮起湖1040毫米，阿里山以1034毫米居第三。

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縣府災情統計指出，淹水50公分以上者4處，以水上鄉的3處最多，其中內溪村忠孝街（富邦汽車訓練班）周遭因八掌溪溢堤、積水深達225公分，義興村的幸福牧場則因赤蘭溪溢堤、淹水111.8公分，靠近朴子溪的太保市北新里聖后宮旁50.8公分；積水30公分以上未達50公分者5處，積水未達30公分有16處，沿海的東石、布袋與義竹都未傳出淹水災情。

縣府因應強颱可能帶來致災性狀況，預防性疏散撤離122人，其中依親有89人，開設收容7處、合計安置33人；紅色警戒的土石流潛勢溪流82條、大規模崩塌潛勢區4處。

嘉義縣山區道路管制路段有大華公路嘉159甲線28公里、梅山鄉瑞里村嘉166縣道75.4公里、阿里山公號觸口至阿里山路段、中埔鄉嘉139線龍神橋、台3線沄水至大埔路段、台1線278公里八掌溪橋、台1線244公里大湖口溪橋、台82線25-32公里、嘉138線成功橋、嘉168線通合橋、嘉165線赤蘭溪橋、嘉175線永欽二號橋、台82中和交流道、內溪洲防汛道路等。

台電公司嘉義區營業處指出，因樹木傾倒及碰觸，造成電線斷落等電力設施受損，加上多處道路中斷影響搶修，其中達邦往里佳道路上電桿倒斷致里佳部落停電，所幸里佳部落建置防災型微電網，微電網控制系統自動切換供電模式，居民可前往里佳村避難所（達邦國小里佳分校）用電，佳里微電網在凱米颱風侵台期間充分發揮防災功能。

台電說，嘉義曾停電戶數共2萬9520戶，經嘉義區處動員大量人力進行搶修，並出動吊臂車等救援搶修。截至今日早上10點，尚有1萬5305戶停電，主要在梅山、番路、義竹、阿里山、大埔等地區，正積極搶修中。

八掌溪河水暴漲出現溢堤。（圖由民眾提供）

嘉義縣鹿草鄉下麻村傳出淹水災情。（圖由民眾提供）

嘉義縣山區道路多處交通中斷，影響台電搶修作業。（圖由台電嘉義區處提供）

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