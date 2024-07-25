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路樹倒、落葉斷枝散街頭 北市上班課前要復原

凱米颱風已經出海，台北街頭仍顯得冷清；落葉斷枝散落街頭，台北市長蔣萬安要求上班前復原。（記者何玉華攝）

凱米颱風已經出海，台北街頭仍顯得冷清；落葉斷枝散落街頭，台北市長蔣萬安要求上班前復原。（記者何玉華攝）

2024/07/25 12:39

〔記者何玉華／台北報導〕凱米颱風今（25）天清晨4時20分出海，台北市長蔣萬安今早主持第4次工作會議中指示各單位盡速恢復市容，對於災情集中在路樹傾倒，工務局作為主責單位，要統籌各方人力全力協助復原，必要時請求國軍協助；還有交通號誌、街道垃圾，交通局、環保局也要盡速處理，在恢復上班上課前完成。

蔣萬安指出，24日夜間開始，風力和雨勢逐漸增強，災情通報多為路樹傾倒，工務局要主責統籌人力相互支援，必要時請求國軍協助；部分交通號誌故障，交通局要迅速處理，而隨著颱風逐漸遠離，街道及各區枯枝、落葉和飄散的招牌或宣傳單等，環保局要全面清理，盡速恢復市容整潔。

蔣萬安也提到，樹木倒塌壓到纜線或瓦斯管線，不僅影響交通安全，也影響用戶用電需求，工務局等單位協同產業局，請台電加派人力迅速恢復；松山區回報有列管老樹倒塌、壓到纜線的情況，請文化局協助，產業局需請台電處理。另外，民眾借用沙包的部分，後續請民政局提醒區公所依照相關程序回收，避免沙包任意丟棄造成環境髒亂。

蔣萬安要求各單位，今日迅速處理通報案件與復原市容，在恢復上班上課後，市內交通、街道清潔、供電等方面能夠順利運作。

凱米颱風已經出海，台北街頭仍顯得冷清；落葉斷枝散落人行道，台北市長蔣萬安要求上班前復原。（記者何玉華攝）

凱米颱風已經出海，台北街頭仍顯得冷清；落葉斷枝散落人行道，台北市長蔣萬安要求上班前復原。（記者何玉華攝）

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