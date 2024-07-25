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凱米颱風吹倒台21線路樹 谷關某飯店員工下班受困

凱米颱風吹倒台21線路樹 ，一部轎車受困。（記者張軒哲翻攝）

凱米颱風吹倒台21線路樹 ，一部轎車受困。（記者張軒哲翻攝）

2024/07/25 12:29

〔記者張軒哲／台中報導〕凱米颱風來襲，為全台帶來強風豪雨，台中市山區雨勢持續，昨日傍晚谷關一間飯店的員工下班，欲駕車返回南投住處，行經台21線山路新社區路段時遭遇路樹倒塌受困，東勢警分局福中派出所派員前往救援，所幸駕駛僅受驚嚇並無受傷。

東勢警方今日指出，21歲劉姓男子昨日17時許，新社區台21線12.5公里附近，遭遇路樹倒塌，轎車也受到波及，劉姓駕駛下車察看後發現車輛動彈不得無法自行脫困，當時風雨交加，劉男全身濕透，附近亦無可避雨之處，劉男只能選擇返回車上躲避風雨，並向警方求助。

東勢警分局福中派出所所長張俊盈及警員林以軒獲報後立即前往現場，警方到場後發現劉男車輛受路樹倒塌影響且受困泥土中，暫時無法移動。遂請其收拾貴重物品並將車輛上鎖，以巡邏車搭載其返回派出所休息，並請其撥打電話向家人報平安，再通報谷關工務段前往處置倒塌的路樹。

東勢警察分局今日呼籲，此次凱米颱風帶來豪雨，山區道路容易因大雨導致有落石滑落或樹木倒塌的情事發生，民眾非必要請避免於颱風影響期間駕駛山路，以防危險。若遇到災害受困，請保持冷靜並盡速求助。

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