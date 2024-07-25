竹市路樹倒災情40件 提醒嚴防後續雨勢、固定招牌盆栽

嚴防凱米颱風後續降雨，新竹市路樹倒災情累計40件，其中路樹倒塌案件居多，多數已拉封鎖線，同時籲商家注意室外招牌固定。（記者洪美秀翻攝）

2024/07/25 12:15

〔記者洪美秀／新竹報導〕凱米颱風今天（25日）凌晨0時從宜蘭南澳登陸，新竹市昨夜到清晨雖無太大風雨，但仍傳出零星災情與較大陣雨，竹市災害應變中心統計至今天上午8點，累計傳出路樹傾倒等災情共40件，市府災害應變中心9點召開，密切注意颱風過後雨勢動態和各水利設施閘門的安全狀況，並提醒商家室外招牌要加強固定，市民若無必要，盡量避免外出。

颱風昨日半夜到今天清晨路徑經修正，對北部地區影響，未如昨日氣象預報的風雨強度。但今天仍有颱風氣流帶來的風雨，颱風期間請市民非必要務必少出門，並檢視室外招牌、盆栽等易掉落物是否固定牢固，做好居家防颱措施。

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消防局表示，目前凱米颱風位置已由桃園新屋出海進入台灣海峽，位於竹市西北側海面上，持續往西北方向移動，至今日夜間竹市才會脫離颱風的暴風圈。截至今天8時，119受理全市案件計40件（路樹傾倒17件、招牌掉落8件、圍籬掉落3件、三角錐影響交通1件、電線垂落4件、變電箱火警2件、施工器具搖晃1件、水溝蓋損毀1件、電線桿冒煙1件及路燈故障2件），尚無太大災情傳出，目前40起案件皆已解除列管。

嚴防凱米颱風後續降雨，新竹市路樹倒災情累計40件，其中路樹倒塌案件居多，多數已拉封鎖線，同時籲商家注意室外招牌固定。（記者洪美秀翻攝）

嚴防凱米颱風後續降雨，新竹市路樹倒災情累計40件，其中路樹倒塌案件居多，另停電部分也由台電人員搶修恢復中。（台電新竹區營業處提供）

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