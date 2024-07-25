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台南33座橋樑、10路段封閉 黃偉哲籲做好風雨防護措施

凱米颱風暴風圈仍影響，南市部份路段道路封閉。（擷自黃偉哲臉書）

凱米颱風暴風圈仍影響，南市部份路段道路封閉。（擷自黃偉哲臉書）

2024/07/25 12:12

〔記者洪瑞琴／台南報導〕凱米颱風中心已出海，但其暴風圈仍籠罩台灣。台南市長黃偉哲今早於應變中心主持工作會議，依據氣象預報資料，台南預計今日下午6點脫離凱米的暴風圈，受其環流與西南風旺盛水氣的影響，台南仍須嚴防局部大豪雨或超大豪雨，市府團隊嚴陣以待，並提醒民眾非必要勿出門，並做好風雨防護措施。

黃偉哲表示，凱米颱風挾帶的西南氣流水氣將帶來相常顯著的降雨，過去24小時發生八掌溪水暴漲溢堤，曾文溪及鹽水溪水位也越過警戒區，接續颱風風勢可能逐漸變小，但雨勢卻會逐漸增強，未來的氣象情勢不容樂觀。

據台南災害應變中心資料，截至今（25）日上午8點前，南市尚無死亡及失蹤情形，40人受傷，33座橋樑、10路段道路封閉。另有11件積水事件，分別位於七股、仁德、白河、東區等4個行政區，目前已退水有7件，退水中4件；廣告招牌災情處理共35件。此外，因應可能的劇烈降雨，東山區、南化區、楠西區、白河區等行政區土石流紅色警戒會持續至今日夜間。

黃偉哲臉書也已更新凱米颱風管制、警戒資訊。目前道路預警性封閉10處。白河區：馬稠後里-頭前溪橋南86路段、馬稠後里-165線旁善主公廟。白河里-瓦窯子、崎內里-鹿寮橋、河東里-瓠仔園防汛道路。官田區：南119線（社子往中脇）、171乙線里程1K及3K處。新市區：三舍椰樹腳涵洞周邊道路。麻豆區：東西平寮涵洞農路。東區：高速一街往北匝道。

橋梁預警性封閉情形共33座。永康區：鹽水溪過水便橋（預計封閉至汛期結束）。新營區：土庫過水便橋、南興過水便橋、舊廍過水橋、鐵線1過水便橋、鐵線2過水便橋。鹽水區：下林過水便橋。學甲區：平和過水便橋。白河區：馬稠後里-慈明橋、竹門里-甘宅橋、六溪里-南97線旁過水路橋、仙草里-南98線慈光橋、河東里-內洲橋

、崎內里-善偉橋、165線頭前溪橋。麻豆區：北勢里-錦福橋（清水橋）。左鎮區：南171-1線草山二號橋、光和里枋竂橋、光和里-牛食水橋。

新營區大同路、綠川路口路樹24日深夜倒塌，市府派員處理。（台南市府提供）

新營區大同路、綠川路口路樹24日深夜倒塌，市府派員處理。（台南市府提供）

凱米颱風威力影響，台南33座橋樑、10路段道路預防性封閉。（擷自黃偉哲臉書）

凱米颱風威力影響，台南33座橋樑、10路段道路預防性封閉。（擷自黃偉哲臉書）

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