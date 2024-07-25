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凱米快閃穿台 竹縣預防性撤離767人 千戶停電搶修中

台電新竹區處統計，新竹地區尚有1千餘戶未復電，持續搶修中。 （台電新竹區處提供）

台電新竹區處統計，新竹地區尚有1千餘戶未復電，持續搶修中。 （台電新竹區處提供）

2024/07/25 11:43

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣災害應變中心統計，截至目前，新竹縣共預防性撤離767人，今（25日）上午尖石鄉嘉樂村9鄰後方山壁土石鬆動危及下方住戶，鄉公所緊急疏散撤離周邊保全戶；台電統計，新竹地區尚有1232戶未復電，持續搶修中。

中央氣象署官網顯示，新竹縣尖石鄉秀巒村西丘斯山（石門水庫上游集水區）測站今日累積雨量80毫米，24日迄今累積雨量則達611毫米。

新竹縣災害應變中心統計，截至24日結束，新竹縣共預防性撤離767人，其中尖石鄉712人、五峰鄉55人。尖石、五峰兩鄉的土石流保全戶也全數完成預防性撤離。災害通報共計54件，其中多數為路樹、電線電桿、圍籬、招牌等掉落或倒塌，計有43件；落石4件；區域停電6件。

尖石鄉長曾國大表示，今上午8點多獲悉嘉樂村九鄰後方山壁土石鬆動危及下方住戶，他立即指示民政組，協請消防、警政、衛生及國軍組支援緊急疏散撤離周邊保全戶，並偕同嘉樂村長高金祥現勘後，調派開口合約廠商以機具設置臨時性阻絕雨水漫流設施，避免該地段邊坡持續遭沖刷危害住戶生命財產安全。

台電新竹區處表示，依中央氣象署資料，凱米颱風中心雖已於今日上午4點20分於桃園新屋出海，其環流仍持續帶來強風豪雨，經過一夜肆虐，新竹地區增加多起大小停電事故，主要集中在山區，多為強風吹斷樹木倒塌壓損電線或碰觸電線造成，台電今動員近200人及大批機具設備投入搶修，截至今上午9點，尚有1232戶未復電，持續搶修中，力拚今日全面復電。

今（25日）清晨尖石鄉嘉樂村9鄰後方山壁土石鬆動危及下方住戶，鄉公所緊急疏散撤離周邊保全戶。（尖石鄉公所提供）

今（25日）清晨尖石鄉嘉樂村9鄰後方山壁土石鬆動危及下方住戶，鄉公所緊急疏散撤離周邊保全戶。（尖石鄉公所提供）

今（25日）清晨尖石鄉嘉樂村9鄰後方山壁土石鬆動危及下方住戶，鄉公所緊急疏散撤離周邊保全戶。（尖石鄉公所提供）

今（25日）清晨尖石鄉嘉樂村9鄰後方山壁土石鬆動危及下方住戶，鄉公所緊急疏散撤離周邊保全戶。（尖石鄉公所提供）

台電新竹區處統計，新竹地區尚有1千餘戶未復電，持續搶修中。 （台電新竹區處提供）

台電新竹區處統計，新竹地區尚有1千餘戶未復電，持續搶修中。 （台電新竹區處提供）

經過一夜肆虐，新竹地區增加多起大小停電事故，主要集中在山區，多為強風吹斷樹木倒塌壓損電線或碰觸電線造成。（台電新竹區處提供）

經過一夜肆虐，新竹地區增加多起大小停電事故，主要集中在山區，多為強風吹斷樹木倒塌壓損電線或碰觸電線造成。（台電新竹區處提供）

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