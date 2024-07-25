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凱米颱風造成台東逾萬戶一度停電 逾8成已復電

凱米颱風造成台東逾萬戶停電，台電人員冒風雨搶修。（記者黃明堂翻攝）

凱米颱風造成台東逾萬戶停電，台電人員冒風雨搶修。（記者黃明堂翻攝）

2024/07/25 11:20

〔記者黃明堂／台東報導〕凱米颱風侵襲台東地區，經過一夜的強風暴雨，造成多處停電災情，截至今日上午10點止已累計曾停電戶數高達 1萬643戶，目前仍有1650戶停電中，台電工程人員冒著風雨搶修電力設備，期以最快速度修復，家戶恢復正常用電。

台電台東區營業處表示，停電地區集中達仁鄉、長濱鄉、太麻里鄉、蘭嶼鄉等地區，其中蘭嶼地區停電戶數曾多達995戶，因風強雨急搶修困難，台電於風雨稍歇即進行搶修，目前尚有230戶停電。

台電表示，由於凱米颱風帶來強風豪雨，強勁的風勢吹倒路樹觸碰供電線路導致跳脫或斷線，部分偏遠山區道路狹小、車輛無法到達，以致影響搶修進度，如有個別用戶仍然停電，可能位於沿海或山區偏遠地區等線路末端零星用戶，復電速度較慢，台電仍會竭盡全力搶修，力拚今天全數供電，請用戶耐心等候給予包容與鼓勵。

另外，若發生停電事故或公告已復電地區卻仍有個別用戶尚未來電情形，請民眾多利用台電1911客服專線，告知停電的住址及聯絡方式，以利台電搶修人員以最快的速度完成復電，讓民眾恢復正常生活。

台電台東區營業處也提醒民眾，颱風期間台東地區仍有強風豪雨，如果看到電線掉落或出現外露情形，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外。

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