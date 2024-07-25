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大雨狂炸 陳其邁:美濃湖溢堤 幾個滯洪池近滿水位

高雄市長陳其邁與區長視訊連線，了解最新災情。（記者葛祐豪攝）

高雄市長陳其邁與區長視訊連線，了解最新災情。（記者葛祐豪攝）

2024/07/25 10:32

〔記者葛祐豪／高雄報導〕大雨狂炸高雄！高雄市長陳其邁今（25日）上午9點主持凱米颱風高雄市災害應變中心第三次工作會議，他表示美濃湖因為上游積水多，造成溢堤； 幾個滯洪池幾乎也都接近滿水位。

上午的災害應變會議，高市府協力團隊高雄大學指出，過去3小時凱米颱風強度減弱，但受環流影響，颱風引進西南風非常顯著，南部今天都有強風豪雨，有感的降雨要到明天白天才會趨緩，預估山區700至1千毫米、平地400至700毫米。

高雄大學團隊表示，今天高雄最大有10級陣風，主要在沿海地區，平均風力6至7級陣風，預估傍晚風力才會降下來。

今天的雨勢則往山上，茂林區24小時已突破1千毫米，預估明天高雄降雨量，平地為50至200毫米、山區80至250毫米。

截至今天上午9點，包括桃源、茂林、那瑪夏、六龜、甲仙、杉林、美濃等土石流紅黃警示區，已撤離2191人。

高雄市長陳其邁與偏鄉各區區長連線，他受訪表示，雖然颱風中心已經離開台灣，暴風圈及西南風帶來豐沛雨量，累計過去24小時山區茂林雨量已突破1千毫米預估，今天山區雨量仍有5、600毫米，平地的美濃、岡山、燕巢時雨量也都超過100毫米，幾個滯洪池幾乎都接近滿水位，市府隨時注意中，機動調整抽水機。

陳其邁說，尤其美濃地區，因為旗山溪已經滿水位， 美濃湖因為上游積水多，造成溢堤，市府已與軍方聯繫，做預防性撤離。

陳其邁提醒，這一波大雨會到今天晚上，甚至到明天早上，仍有強風豪雨，請民眾盡量減少出門。

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