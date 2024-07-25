凱米估今夜脫離台灣陸地 氣象署：中南部續吹強風豪雨

凱米颱風襲台，中央氣象署25日上午8點40分說明降雨預測。（圖由中央氣象署提供）

2024/07/25 09:40

〔記者蔡昀容／台北報導〕凱米颱風往西北西移動，暴風圈預估今（25日）晚到深夜脫離台灣陸地。中央氣象署今（25日）上午8點40分預報，颱風南側伴隨旺盛對流雲系，中南部風雨仍強勁，要留意強風豪雨，屏東累積雨量已破千；金馬離颱風較近，風雨明顯增強，各地風雨也會持續。

氣象署最新氣象資料顯示，颱風強度稍減弱，目前中心位於新竹西北西方80公里海面，向西北西轉西北移動，屏東已脫離暴風圈，但降雨持續中，仍須嚴加戒備，各地風雨持續。

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氣象署預報員劉宇其表示，暴風半徑目前仍壟罩大部分台灣上空，預計今天傍晚前後登陸中國福建沿岸，此時金馬影響最大，風雨漸強；今晚到深夜，暴風圈有機會脫離台灣陸地。

劉宇其指出，颱風南側對流發展旺盛，西半部降雨明顯，過去幾個小時，高雄、屏東已出現超過100毫米時雨量的短延時強降雨；西半部、尤其苗栗以南地區，今天白天可能出現豪雨等級以上強降雨，晚間雨勢略減，但整體量仍大；其他地區白天為間歇性大雨或豪雨；澎湖雨勢明顯，金馬雨勢逐步增強，晚間有明顯風雨。

劉宇其說，26日整體降雨才有趨緩趨勢，但中部、南部山區還是有局部大雨或豪雨。目前颱風帶來的累積雨量相當可觀，23日0時至25日8時，宜蘭縣太平山1211毫米，屏東縣新瑪家1119毫米，高雄市多納林道973毫米。

風力方面，雖然減弱，但近幾小時仍有很大的陣風，今天0時到8時，出現較大陣風分成兩區域，迎風面的彰化以南到恆春半島及澎湖，沿海有10至11級強陣風，預計今天白天會持續；東北角方面，蘇澳12級，基隆11級，沿海空曠地區12至13級。

劉宇其補充，颱風近中心因中央山脈減弱，但外圍環流仍保持一定強度，進台灣海峽後也結構重組，但增強機率較低，整體呈現減弱趨勢；不過外圍環流和西南氣流帶來的水氣很多，為中南部帶來較大雨量。

凱米昨在花蓮外海打轉許久，劉宇其說，凱米靠近台灣陸地時放慢速度，使颱風與地形交互作用，路徑擺盪明顯，依照目前的預報技術，交互作用較難掌握，颱風打轉往南一些，風雨分布就會不一樣。

凱米颱風減弱，但中央氣象署25日上午8點40分預報提醒，各地仍要留意強風和雨勢。（圖由中央氣象署提供）

凱米颱風減弱，但中央氣象署25日上午8點40分預報提醒，各地風勢仍強。（圖由中央氣象署提供）

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