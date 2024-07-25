大雨炸高雄 民眾收豪雨簡訊警報被嚇醒

高雄市桃源、茂林和那瑪夏三原民區，已執行預防性撤離。（高雄市原民會提供）

2024/07/25 07:23

〔記者葛祐豪／高雄報導〕凱米颱風已於今天（25日）凌晨0時在宜蘭南澳登陸，清晨4時20分於桃園新屋附近出海；高雄整晚風雨強勁，茂林區多納林道的時雨量達到120.5毫米，不少人被風雨聲吵到睡不好，還有人收到豪雨簡訊警報被嚇醒。

受到凱米颱風及外圍環流影響，高雄風雨在昨晚入夜後十分明顯，不少高雄民眾在批踢踢上（PTT）表示:「我是被風雨聲吵到整晚都沒睡... 超哭」、「整晚都睡不好，狂風暴雨」 、「 狂風暴雨吵醒+1」。

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中央氣象署清晨也發布大雷雨即時訊息，警戒區域包括高雄市、屏東縣，持續時間至上午6時15分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。有網友表示，清晨5點收到豪雨簡訊警報，被嚇醒。

根據今天清晨6點的統計，過去3小時累積雨量，高雄市茂林區多納林道達到227毫米、高雄市六龜區大津201毫米，茂林區多納林道的時雨量甚至達到120.5毫米，雨水簡直可用「倒的」來形容。

高市府提醒，颱風加上西南風帶來的水氣，今天高雄仍有強降雨，尤其山區不排除可能有超大豪雨，呼籲民眾留意。

凱米颱風也造成高雄多處停電，台電人員冒雨搶修。（台電提供）

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