為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

大雨炸高雄 民眾收豪雨簡訊警報被嚇醒

高雄市桃源、茂林和那瑪夏三原民區，已執行預防性撤離。（高雄市原民會提供）

高雄市桃源、茂林和那瑪夏三原民區，已執行預防性撤離。（高雄市原民會提供）

2024/07/25 07:23

〔記者葛祐豪／高雄報導〕凱米颱風已於今天（25日）凌晨0時在宜蘭南澳登陸，清晨4時20分於桃園新屋附近出海；高雄整晚風雨強勁，茂林區多納林道的時雨量達到120.5毫米，不少人被風雨聲吵到睡不好，還有人收到豪雨簡訊警報被嚇醒。

受到凱米颱風及外圍環流影響，高雄風雨在昨晚入夜後十分明顯，不少高雄民眾在批踢踢上（PTT）表示:「我是被風雨聲吵到整晚都沒睡... 超哭」、「整晚都睡不好，狂風暴雨」 、「 狂風暴雨吵醒+1」。

中央氣象署清晨也發布大雷雨即時訊息，警戒區域包括高雄市、屏東縣，持續時間至上午6時15分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。有網友表示，清晨5點收到豪雨簡訊警報，被嚇醒。

根據今天清晨6點的統計，過去3小時累積雨量，高雄市茂林區多納林道達到227毫米、高雄市六龜區大津201毫米，茂林區多納林道的時雨量甚至達到120.5毫米，雨水簡直可用「倒的」來形容。

高市府提醒，颱風加上西南風帶來的水氣，今天高雄仍有強降雨，尤其山區不排除可能有超大豪雨，呼籲民眾留意。

凱米颱風也造成高雄多處停電，台電人員冒雨搶修。（台電提供）

凱米颱風也造成高雄多處停電，台電人員冒雨搶修。（台電提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
凱米火速出海！中南部雨量劇增 氣象專家曝驚人巧合
2024/07/25 06:30

凱米火速出海！中南部雨量劇增 氣象專家曝驚人巧合
颱風假亂象 百貨公司員工要上班 假造停班課P圖涉刑法
2024/07/25 05:51

颱風假亂象 百貨公司員工要上班 假造停班課P圖涉刑法

桃園航空城翡翠玥灣「鴻灃悦」煥采相會
高雄豪雨狂炸！多地時雨量破百毫米 部分已積淹水
2024/07/25 06:47

高雄豪雨狂炸！多地時雨量破百毫米 部分已積淹水
凱米宜蘭南澳登陸！最快今晨出海 氣象署：中南部降雨才剛開始
2024/07/25 00:11

凱米宜蘭南澳登陸！最快今晨出海 氣象署：中南部降雨才剛開始

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
凱米仍有威脅！台南百貨2大龍頭較勁營業時間
2024/07/25 06:52

凱米仍有威脅！台南百貨2大龍頭較勁營業時間
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播