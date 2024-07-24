為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

凱米颱風首例！綠島7旬翁中風昏迷 空中轉診後送台東馬偕

綠島今午後1位77歲老翁疑似中風昏迷，經緊急醫療空中轉診後送就醫治療。（衛福部提供）

綠島今午後1位77歲老翁疑似中風昏迷，經緊急醫療空中轉診後送就醫治療。（衛福部提供）

2024/07/24 19:23

〔記者林志怡／台北報導〕今年第3號颱風「凱米」在台灣各地區帶來強風豪雨，導致離島飛機、船隻暫停服務，離島交通困難，綠島今午後一名77歲老翁疑似中風昏迷，經衛福部、空勤總隊、中央災害應變中心，以及台東縣衛生局所、台東馬偕醫院等合作，順利在通報後送醫治療，為凱米颱風首起緊急醫療空中轉診後送個案。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳指出，今日綠島一名疑似中風昏迷個案情況緊急，經衛生所判斷須進行進階診斷及治療，即刻申請空中轉診後送台東馬偕醫院，經評估，個案昏迷指數小於10、已符合空中救護適應症，因此由衛福部空中轉診審核中心協調內政部空中勤務總隊執行後送任務。

然而，蔡淑鳳說，受到凱米颱風影響，天候狀況不佳，導致空勤總隊直昇機無法立即出勤，空審中心轉而協調國搜中心、海巡署給予馳援，台東縣衛生局則同時商請台東馬偕與衛生所進行視訊診療，給予醫療處置建議，優先在地穩定個案生命徵象及病況。

蔡淑鳳表示，衛福部在此同時，也持續與空勤總隊、應變中心密切監測天候狀況，待天候狀況轉好後，空勤總隊於13:19從台東起飛，13:32到達綠島，13:42從綠島再起飛，13:55抵達台東，14:07已將病人轉送台東馬偕就醫，也呼籲民眾民眾作好防颱準備，注意自身安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
強颱凱米來襲！7/25停班課一次看 這些縣市確定放假！（不斷更新）
2024/07/24 19:14

強颱凱米來襲！7/25停班課一次看 這些縣市確定放假！（不斷更新）
凱米登陸警示！接下來3小時是關鍵 專家曝熱點是這裡
2024/07/24 18:00

凱米登陸警示！接下來3小時是關鍵 專家曝熱點是這裡

台新銀福岡支行開幕 目標三年損益兩平
凱米襲台！交通及活動異動、景點關閉一次看（不斷更新）
2024/07/24 18:38

凱米襲台！交通及活動異動、景點關閉一次看（不斷更新）

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播