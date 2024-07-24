竹市明天再放颱風假 今傳出22件零星災情

凱米颱風來襲，新竹市有22件受災案件，且有2千戶停電，台電人員也冒雨搶修。（台電新竹區營業處提供）

2024/07/24 18:42

〔記者洪美秀／新竹報導〕凱米颱風今天（24日）上午11點升級為強烈颱風，東部地區已帶來強風豪雨，新竹市風雨傍晚後風雨漸增，並陸續傳出路樹傾倒等零星災情共22件，市府也宣布因應颱風帶來的強風豪雨，明天將停班停課，提醒民眾注意，盡量避免外出。

新竹市府表示，今天下午開始已有較大風勢，預估凱米颱風深夜由宜花地區登陸後至明日清晨是風雨影響最大的時刻，可能帶來強風豪雨，提醒市民非必要避免外出，再次檢視易掉落物是否固定牢固，如有積淹水疑慮時，可前往區公所借用防水擋板備用，做好居家防颱措施。

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消防局表示，截至今天17時，目前119受理案件計22件（路樹傾倒10件、招牌掉落5件、圍籬掉落1件、三角錐影響交通1件、電線垂落2件、變電箱火警2件、施工器具搖晃1件），其中造成2000多戶停電，但隨即台電進行搶修已恢復供電，另有2件電梯受困災情，受困民眾也都已安全救出，目前竹市已解除列16件，尚有6件持續處理中，此外，竹市沒有土石的警戒區域，無疏散和撤離的人員，市府將持續警戒。

消防局強調，入夜後風雨強度加劇，提醒民眾提高警覺，非必要請勿外出，確保自身安全。若有緊急狀況，務必撥打119求助，消防局會全力提供協助。

凱米颱風來襲，新竹市今天一整天受理22件災害案件，並以排除，明天（25日）也宣佈再停班停課。（新竹市府提供）

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