強颱凱米來了！彰化沿海嚴防海水倒灌 滿潮時間曝

彰化縣長王惠美今天下午主持第2次防颱整備應變會議，要求做最好的準備，把災害損失降到最低。（彰化縣政府提供）

2024/07/24 18:39

〔記者劉曉欣／彰化報導〕凱米颱風轉為強颱，彰化縣宣布明天（25日）繼續放颱風假，縣長王惠美表示，鄉親沒必要不要出門，請乖乖待在家，因為中央氣象署將彰化縣列為豪雨地區，也就是24小時雨量為200到340毫米，彰化縣沿海滿潮時間凌晨1點37分，沿海鄉鎮嚴防海水倒灌，嚴陣以待！

王惠美指出，凱米颱風轉為強烈颱風，為彰化縣帶來的風雨威脅也更大，預估影響最大的時間為今天晚上到明天白天，縣府今天下午召開第2次防颱整備應變會議，縣府各單位會做最好的準備，把災害損失降到最低。

請繼續往下閱讀...

縣府表示，因應強颱來襲，又碰上天文大潮，全力加強農田水利與沿海地區的防災，針對全縣地下道容易遇雨淹水的情況，做好警示設施的維護管理。

縣府強調，今天中午過後的風力變強，平均風力由5到6級轉為6到7級，最大陣風由8到9級轉9到10級，避免強風帶來災害，尤其是對電力、電信、天然氣、自來水等民生設施造成中斷，請相關單位與公用事業隨時掌握可動用的救災資源，在第一時間進行搶修。而針對路樹倒塌與招牌掉落的危機處理，則由建設處、工務處預先規劃應變處置作為。

縣府指出，強颱逼近，請警方與海巡單位嚴禁民眾出海作業與遊憩，同步勸導在烏溪、濁水溪沿岸撿拾漂流木或滯留的民眾，必要時應強制驅離，隨時在第一時間掌握災害資訊，透過縱向指揮與橫向協調聯繫機制，才能在突發狀況發生時，能夠做出最有效的應變與救災機制。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法