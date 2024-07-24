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花蓮吉安榮光社區曾經海水倒灌！村民今下午緊急撤離

88歲住在榮光社區的老阿嬤，捨不得自己整理中的回收物，鄉長游淑貞前往勸離。（記者花孟璟攝）

88歲住在榮光社區的老阿嬤，捨不得自己整理中的回收物，鄉長游淑貞前往勸離。（記者花孟璟攝）

2024/07/24 18:13

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮吉安鄉榮光社區在七腳川溪出海口南岸，過去在龍王颱風時曾發生海水倒灌，大水淹入住家，由於強颱凱米來襲正逢天文大潮，雖當地排水設施已經有改善，但鄉公所仍不敢大意，下午前往勸說民眾撤離，鄉長游淑貞說，收容所設在吉安慈惠堂的香客大樓都是獨立套房，也協助沒有交通工具的村民搭乘幸福巴士前往。

「以前龍王颱風的時候很可怕，水都淹進來」！獨居阿嬤正準備收拾細軟前往收容所，還有一位88歲的余姓阿嬤與孫女同住，她的房子特別低窪，吉安鄉長游淑貞前往勸離時，阿嬤還在整理她被雨水淋濕的資源回收物，就怕颱風把東西都吹跑，游淑貞說，阿嬤年紀大行動不便，由幸福巴士接送到收容所慈惠堂。

榮光社區是老舊的眷村社區，老榮民逐漸故去後，第二代都沒有繼續住在這邊，村長魏錦添說，目前老房子大多租出去，住戶約100餘人，上午已先打電話通知，聯絡不到就挨家挨戶拜訪，希望民眾都能趕快前往安全處所避難。

吉安鄉長游淑貞說，上午除了電話也先廣播通知，她與村長、軍警、後備民勤人員深入太昌、福興、南華三村土石流保全戶，撤離45戶共106人，下午前往低窪的榮光社區共有78戶、實際居住152人，下午也前往勸離，並以幸福巴士協助接送鄉親前往聖地慈惠堂香客大樓，其中列冊為專業養護照顧服的長輩，亦安排養護機構安置照護。她說，吉安鄉土石流保全戶統計，還有太昌村及慶豐村為11戶、福興村20戶、南華村14戶，共45戶，戶籍人數139人，實際居住人數為106人，都可入住收容中心。鄉公所24小時通報專線8523126。

88歲住在榮光社區的老阿嬤，捨不得自己整理中的回收物，鄉長游淑貞前往勸離。（記者花孟璟攝）

88歲住在榮光社區的老阿嬤，捨不得自己整理中的回收物，鄉長游淑貞前往勸離。（記者花孟璟攝）

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