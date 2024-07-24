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台中凌晨宣布放颱風假 KTV包廂訂光⋯⋯一票人衝場夜唱

台中這家大型連鎖KTV，直到今天下午還是有不少人排隊候位。（民眾提供）

台中這家大型連鎖KTV，直到今天下午還是有不少人排隊候位。（民眾提供）

2024/07/24 17:18

〔記者許國楨／台中報導〕凱米颱風來襲，台中市今天凌晨才宣布停班停課，一家知名大型連鎖KTV竟瞬間湧入夜唱人潮，5家店包廂都被訂光光，大廳還有大批人潮候位，民眾說，難得颱風假捨不得窩在家，也有人夜唱還不夠，一直唱到今天下午還意猶未盡，最後見風雨加大，才依依不捨離開。

凱米颱風襲台，台中市原在昨晚8時宣布今天上班上課，僅和平區停班課，不過晚間10時許，市府依據氣象署最新資料，認為今日風力、雨量將達標，緊急在昨晚11時55分宣布今天停班停課，臉書謾罵聲轉為讚嘆德政聲，雖有太晚宣布微詞，但多數民眾留言，總算能安心睡覺。

而在宣布停班停課後，台中市各KTV迅速湧入訂位電話，尤其有多家連鎖店的超級巨星KTV，櫃台人員更是電話接到手軟，有人乾脆直接殺到現場碰運氣，即便排隊候位要兩小時也心甘情願，還有人是原本就在包廂內唱歌，一聽到明天放假，索性續單繼續歡唱。

期間也有不少民眾直接揪團後，衝到KTV夜唱到天亮，直到今天下午還是有不少民眾在排隊，張姓市民說，難得颱風假捨不得窩在家，在家裡也很無聊，乾脆呼朋引伴相約唱歌，但也有民眾說，入夜後若是風雨太大，還是會考慮趕緊回家，以免困在路上動彈不得。

業者表示，今天凌晨零時以後，包括北屯區崇德十路洲際崇德店、西屯區河南路市政河南店、豐原區向陽路豐原向陽店、北屯區中清路經貿旗艦店，以及北區公園路的台中公園店，5家分店的包廂就已經訂光光，明天的訂位狀況也較平常日的週四還好，民眾應該都很珍惜得來不易的颱風假。

有民眾夜唱到天亮，還意猶未盡續單。（民眾提供）

有民眾夜唱到天亮，還意猶未盡續單。（民眾提供）

台中這家大型連鎖KTV，今天下午仍有不少人排隊候位。（民眾提供）

台中這家大型連鎖KTV，今天下午仍有不少人排隊候位。（民眾提供）

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