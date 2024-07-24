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蛋架空空如也！號稱「最會下蛋的縣」 彰化縣賣場雞蛋被搶光原因曝

號稱全國最會下蛋的彰化縣，縣民在颱風天照樣把大賣場蛋架的雞蛋搶光光。（賴清美提供）

號稱全國最會下蛋的彰化縣，縣民在颱風天照樣把大賣場蛋架的雞蛋搶光光。（賴清美提供）

2024/07/24 16:19

〔記者劉曉欣／彰化報導〕沒看錯！凱米颱風來襲，彰化縣議員賴清美今天一早趁著風雨還小，到選區四處巡視，順便看看賣場的情況，結果，伸港鄉與線西鄉的全國連鎖大賣場，蛋架全部空空如也，由於彰化縣號稱是「最會下蛋的縣」，雞蛋卻還是被搶購一空，連議員都感到好奇，詢問之下才知道，颱風天要泡麵的話，打顆雞蛋是絕配。

賴清美說，她走到蚵農住家，才得知因為已管制出海，蚵農也自動放颱風假，她也四處看看農田情況，由於風雨還不大，像是無法採收的芝麻，農民也只能讓農作物接受這場颱風的考驗。

不過，當賴清美見到大賣場的雞蛋賣光光，實在不敢相信，她原本以為這是大都市才會如此，因為彰化縣許多民眾買雞蛋還是習慣到菜市場，可以親自挑選再稱重，大賣場的盒裝雞蛋則大多數都是上班族在採買，結果這次凱米颱風一來，讓大賣場的盒裝蛋全數賣光光，一盒都不剩。

賴清美說，彰化是雞蛋大縣，光是蛋雞飼養就將近2000萬隻，年產雞蛋達35億顆，供應全國近二分之一雞蛋，產量為全國第一，號稱「最會下蛋的縣」。而身為雞蛋大縣的縣民，卻還在颱風天把雞蛋搶光光，她就很好奇問民眾為何颱風天要買雞蛋，才知道原來是為了泡麵，因為泡個麵太陽春，配顆雞蛋瞬間就升為豪華版。

賴清美說，原來颱風天買雞蛋的理由是為了配泡麵，就算不泡麵，也可以蒸蛋、炒蛋、煎荷包蛋，簡單方便又受歡迎，難怪會成為颱風天採買囤貨的必備清單。

彰化縣民在颱風天把大賣場蛋架的雞蛋搶光光。（賴清美提供）

彰化縣民在颱風天把大賣場蛋架的雞蛋搶光光。（賴清美提供）

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