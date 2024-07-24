鷄籠中元祭170週年主視覺亮相 吉字為中心象徵「基」地昌「隆」

基隆市中元祭今年主視覺設計，以吉字為中心，象徵基地昌隆。（文化觀光局提供）

2024/07/24 15:47

〔記者盧賢秀／新北報導〕鷄籠中元祭將於8月4日（農曆7月1日）在老大公廟開龕門，為170週年中元祭典揭開序幕，今年輪值主普是張廖簡宗親會。基隆市文化觀光局推出全新主視覺，以吉字為中心，象徵基地昌隆，呼應台灣頭的重要位置，並融入祈求平安、悲天憫人的精神。

文化觀光局今年也推出「平安發摟米」文創品，封面採今年主視覺圖騰，寓意平安和祝福隨行，民眾8月9日至18日到文化廣場的基隆平安選物所，可以帶走1份平安與祝福。

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文化觀光局今天揭曉中元祭的全新主視覺設計，以「吉」字為中心，象徵基地昌隆之意，也呼應基隆為台灣島之首的重要地理位置；且吉字上方的士，邊緣微微翹起，宛若海洋廣場的黑鳶飛翔；在吉字的上方融入了擲筊的意象，有祈求平安之意，下方的「蓮花」則意寓悲天憫人、博愛普施、包容、和平的精神。

設計上以深藍色作為背景，搭配暖橘與紅色調，營造出夜間祭典的溫馨、平安與希望的氛圍。

基隆市文化觀光局長江亭玫表示，今年的主視覺設計由藍本設計顧問公司執行長吳介民親自監製，吳介民的母親是基隆七堵人，父親年輕時在八斗子的台電北火工作，對基隆有著特殊的情感連結，他監製的「鷄籠中元祭170」主視覺，讓人耳目一新，看到主視覺就想到鷄籠中元祭，並將鷄籠中元祭傳給年輕人，一代接一代的傳承下去。中元祭的相關活動和資訊，可關注基隆市文化觀光局的官方網站及社交平台。

基隆市文化觀光局今年推出平安發摟米文創品，讓民眾帶走一份平安與祝福。（文化觀光局提供）

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