第五作戰區漢光演習不斷 以狀況誘導部隊轉換救災

陸軍52工兵群進行救災舟艇檢整。（第五作戰區提供）

2024/07/24 15:39

〔記者吳哲宇／台北報導〕國軍漢光40號演習進入第3天，由於颱風凱米來襲，部分演習任務視情況取消。台灣中部地區的國軍第五作戰區今日表示，在漢光演習不中斷的原則下，調整為指揮所情傳演練方式實施；另作戰區已於昨日晚間配合地方政府完成一級開設，完成預置兵力編組，待命投入災害救援任務。

第五作戰區表示，因應「凱米」颱風來襲，第五作戰區「漢光40號演習」在演習不中斷的原則下，調整為指揮所情傳演練方式實施。

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第五作戰區指出，在演習及災害救援任務併行方式執行下，目前檢整災防機具及各式裝備計5類7項111件，並派遣情蒐官、聯絡官221員，分至各鄉鎮市災害應變中心進駐，協助掌握災情及撤離鄉民。

第五作戰區表示，演習部隊在輔助狀況下達後，將人員、武器、裝備機動返回駐地進行災防整備工作。52工兵群立即將投入演習的挖土機、裝土機等重型機具，透過板運方式機動返回駐地，相關機具到達後，隨即由官兵檢查裝備狀況，完成整備工作，待命救援。

第五作戰區強調，面對颱風侵襲威脅，國軍永遠是民眾最堅強的後盾，作戰區將持續掌握颱風動態及雨量變化，在強化營區防颱措施同時，同步完成災防整備工作，並主動與地方政府保持聯繫，在確保官兵安全的狀況下，適時支援救災工作，確保國人生命財產安全。

陸軍52工兵群挖土機返回營區後，立即進行相關檢整，待命救援。（第五作戰區提供）

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