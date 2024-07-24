宜蘭昨率先宣布放颱風假被讚爆 縣民敲碗盼今晚再開全台第1槍
2024/07/24 15:14
〔記者王峻祺／宜蘭報導〕凱米颱風襲台，宜蘭縣昨晚約7點半宣布停止上班、上課，率先全台宣布放颱風假，羨煞其他縣民，被網友讚譽是全台「模範生」，縣長林姿妙臉書也湧入各式留言「讚嘆妙妙姐！提早北北基15分鐘宣布！贏過99趴縣市長」，至於明天（25日）是否續放颱風假？下午也有縣民敲碗留言「全台第一槍看妳了！」縣政府回應，同樣今晚8點前宣布。
凱米颱風襲台，根據中央氣象署今（24日）發布風雨預報，明天（25日）全國縣市「風力」或「雨量」預測，已達停止上班課標準，但實際放假與否，仍待地方政府評估發布。
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昨晚率先宣布放颱風假的宜蘭縣，被外縣市網友稱是「模範生」，不少縣民也湧入縣長林姿妙臉書留言「沒想到宜蘭是第一個宣布，希望妙妙姐以後也是這種效率！」、「妙妙媽愛你喔」、「縣長贏在起跑點！遙遙領先！」、「明智之舉，縣長辛苦了！」
由於宜蘭風雨漸增，中央氣象署預估颱風中心今晚將從宜蘭或北花蓮登陸，不排除滯留或向南打轉情況，宜蘭、北花蓮今夜至明晨（25日）風雨劇烈，現在已有不少縣民也到縣長臉書留言許願續放颱風假「希望明天繼續保護好縣民安危，請繼續發揮。」、「許願連休！為了我們的安全」、「阿妙、記得明天一樣喔，全台第一槍靠妳了！」、「姐，今晚再讓全台看見你的魅力，等你消息。」
針對明天（25日）是否續放颱風假，宜蘭縣府也做出回應，表示颱風假有一定放假標準及準則，縣府會緊密觀察，同樣會在今天晚上8點前宣布明天上班上課資訊。