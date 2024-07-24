凱米颱風吹倒台中北區大樹擋路中 警急交管

圖中路樹疑不耐強風倒塌。（民眾提供）

2024/07/24 14:57

〔記者許國楨／台中報導〕凱米颱風侵台，台中市區出現間歇雨勢但強風不斷，北區忠太西路上一間藥局前的一棵路樹，今天中午疑不耐強風吹襲倒塌，直接橫在路中佔據道路外側兩車道，所幸當時無人車經過，現場無人受傷、無車輛受損，附近居民見狀趕緊報案。

轄區第二分局立人派出所獲報，立即派遣員警到場拉起封鎖線、擺設交通錐管制雙向交通，並進行交通疏導，避免災情擴大，同時通知市府養工處派員排除障礙物，稍早狀況已排除，交通恢復順暢。

倒塌路樹佔據道路，警方現場交通疏導。（民眾提供）

養工處派員排除障礙物，稍早狀況已排除。（民眾提供）

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