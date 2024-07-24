下游民眾注意！凱米狂灌豪雨 石門、南化、湖山水庫放水中

石門水庫蓄水量持續上漲，今午1點蓄水率達54.23％。（北水分署提供）

2024/07/24 14:45

〔記者廖家寧／台北報導〕中颱凱米壓境，各地出現明顯降雨。目前主要水庫中，石門、南化及湖山因應防洪考量，進行調節性放水，下游民眾務必迅速離開河床以策安全；另外，目前全台地區皆未有淹水警戒。

根據水利署防災資訊服務網，目前放水中的水庫有北北桃的石門水庫、新北的直潭壩、雲嘉的湖山水庫、彰投的集集攔河堰。

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台南地區則有白河水庫、德元埤水庫、南化水庫、鏡面水庫以及鹽水埤水庫在放水，高雄則有阿公店水庫在放水。

此外，經濟部長郭智輝今（24）日上午由水利署長賴建信陪同，前往石門水庫視察石門水庫防颱應變情形。

北水分署說明，考量降雨總量大，這次凱米颱風期間優先考量防洪減災，石門水庫依水情「調節性放水」，再依降雨量情形，蓄升水位及蓄水量。

水利署長賴建信說明，颱風來臨前已完成主要水庫的不同情勢操作與策略擬定，後續各水庫管理單位會依實際降雨情形，滾動式檢討操作，在進行水庫蓄水的同時，也會兼顧水庫排砂、沖淤及下游防洪安全。

賴建信指出，阿公店水庫目前空庫排砂中，石門水庫及德基水庫已進行調節性放水，石門水庫將在下午1點由排砂隧道增量調節放水，而白河水庫及曾文水庫預計分別在今日下午1點及6點開始調節性放水，另翡翠及湖山水庫也會視降雨情形進行調節放水。

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